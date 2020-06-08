2020-06-08T01:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 8 июня 2020: Выпускникам вузов после пандемии грозит безработица

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 8 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 8 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 8 июня 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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В ситуации, когда в стране растет безработица, устроиться на хорошее место молодому бакалавру или магистру очень сложно. Это было непросто и до пандемии: приходилось либо параллельно с учебой набираться опыта в своей сфере, либо быть готовым на низкооплачиваемую должность – хотя бы первое время. А как сложится ситуация уже в ближайшем будущем?

В понедельник ожидается, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсирует дальнейшие серьезные меры поэтапного смягчения режима самоизоляции. В эфире Радио «Комсомольская правда» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, готова ли столица к ослаблению карантинных мер.

Точность тестов на коронавирус оставляет желать лучшего - в конце концов, разрабатывались они в авральном режиме, практически в военное время. Тем не менее, тест-системы являются важным рубежом обороны от коронавиуса.

Наряду с проверенными отечественными разработками в России начали появляться предметы диагностики, скажем так, сомнительного происхождения. Они стоят дешево. А их точность оставляет желать лучшего. Рассказываем, как в стране диагностируют COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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