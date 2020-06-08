2020-06-08T07:45:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 8 июня 2020: общее число зараженных превысило 170 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 8 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 8 июня 2020: уже в июне в страну смогут приехать туристыКоронавирус в Турции, последние новости на 8 июня 2020: уже в июне в страну смогут приехать туристыФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 8 июня 2020 года таковы: в стране выявлено 170 132 случаев заболевания с начала пандемии, 4 692 человека скончались, 137 969 человек - вылечились.

Турция почти полностью сняла ограничительные меры, введенные из-за распространения COVID-19. Восстановлено региональное, международное сообщение, отменен комендантский час, открылись магазины, ТЦ, заведения общепита, салоны красоты, парки, скверы и пляжи. Местные жители снова могут гулять по улицам, но в защитных масках, а также они должны соблюдать социальную дистанцию.

Владельцы гостиничного бизнеса готовятся к туристическому сезону. Он пройдет в этом году, конечно, иначе, чем в прошлом. Гостям придется соблюдать новые меры безопасности, им будут измерять температуру и, в случае чего, поместят в изолятор, пока не будут готовы тесты на коронавирус. Также все оборудование на территориях отелей будут дезинфицировать, а на дорожки нанесут разметку, обозначающую дистанцию.

Конечно, гости как раньше смогут покупать в магазинах блюда местной кухни, купаться в море и загорать, но все-таки им придется привыкать к новым правилам поведения. Пока не появится вакцина от «чумы 21 века», которую сейчас создают специалисты во всех странах.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 8 июня 2020 года, накануне за сутки выявили 914 новых случаев заболевания COVID-19. От вируса скончались 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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