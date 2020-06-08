Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 июня 2020: 8 985 человек заболели за сутки

В России, по данным оперативного штаба, на 8 июня 2020 года выявили 8985 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 476 тысячи заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 36,6% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 2001 человек, в Московской области - 751, Санкт-Петербурге – 326, Нижегородской области – 305, Свердловской – 249, Воронежской – 228, Ростовской - 189, Красноярском крае – 159, Саратовской области – 137, Республике Тыва – 131.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 3957 человек. За весь период зафиксировано 5971 летальный исход, выздоровели 230 688 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели свыше 294 тысяч тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – более 13 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 320 тысяч человек.

В мире на утро 8 июня зарегистрировано 7 005 830 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 114 296 случаев, что является 1,66%.