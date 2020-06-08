2020-06-08T08:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 8 июня 2020: от COVID-19 скончались больше 110 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 8 июня 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 8 июня 2020: в штатах уже открылись заводы, магазины и заведения общепитаКоронавирус в США, последние новости на 8 июня 2020: в штатах уже открылись заводы, магазины и заведения общепитаФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в США на 8 июня 2020 года, с начала пандемии выявлено 1 942 363 случая заражения, 110 514 человек скончались, 506 367 человек - выздоровели.

Специалисты опасаются, что из-за протестов, которые возникли после убийства полицейскими американца, в стране снова произойдет вспышка заболеваемости COVID-19. Так, глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфил призвал всех протестующих сдать тест на коронавирус.

Тем более, что сейчас в штатах открылись заведения общепита, магазины, торговые центры, салоны красоты и фитнес-клубы, американцы только-только вышли на работу. Ограничения частично сняли даже в Нью-Йорке. Напомним, ситуация с коронавирусом в штате еще в марте вызывала опасения – мест в госпиталях не хватало, заканчивались средства защиты, ежесуточно выявляли тысячи новых случаев заболевания. Сейчас же местным жителям разрешили встречаться компаниями, отдыхать в парках и на пляжах.

По словам президента Дональда Трампа, специалисты сделали уже 2 миллиона вакцин от COVID-19. Как только вакцина будет одобрена, ее распространят по всем штатам. А вообще специалисты работают сразу над 8 медицинскими средствами от COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 8 июня 2020 года, сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что Китай пытается помешать разработке вакцины от COVID-19.

- К сожалению, у нас есть свидетельства того, что Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области, - сказал политик в интервью.

В Нью-Йорке подготовили не менее 10 рефрижераторов под жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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