2020-06-08T11:15:28+03:00
Общество

«Бойцы сами позвали меня»: псковские поисковики нашли останки девяти солдат Великой Отечественной

Всего за время своей работы поисковый отряд "Идрицкий" обнаружил 960 погибших советских солдат. Теперь они планируют создать Идрицкий музей памяти
Анастасия БОНДАРЕВА
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Уже 16 лет поисковый отряд «Идрицкий» проводит экспедиции на Псковской земле Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».Уже 16 лет поисковый отряд «Идрицкий» проводит экспедиции на Псковской земле Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».
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Об Идрице – небольшом поселке в Псковской глубинке – мало кто из нас знает. Но каждый год, 9 Мая, он напоминает о себе на Знамени Победы, которое торжественно выносят на параде. На полотнище начертано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 с. к. 3 у. а. 1 Б. ф.». Это знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, освободившей Идрицу от фашистов 12 июля 1944 года (отсюда и название). Именно оно поднялось над Рейхстагом и стало символом нашей Победы.

Уже 16 лет поисковый отряд «Идрицкий» (входит в общероссийское поисковое движение «След Пантеры») проводит экспедиции на Псковской земле, на месте жестоких боев, чтобы сохранить память о героях и их подвигах. За эти годы ребята обнаружили и перезахоронили останки около 960 бойцов.

Место, где велись поиски. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

Место, где велись поиски. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

Одна из последних экспедиций прошла в начале мая. Поисковики командой из 6 человек работали на рубеже прорыва немецкой линии обороны – от деревни Скураты до Глуховки южнее озера Свибло. Этих поселков с тех пор не существует. Но земля до сих пор хранит «осколки» тех времен – гильзы, части орудий, личные вещи бойцов и их останки.

Первыми находками поисковиков стала укрепленная высота, с которой велся огонь по нашим войскам из «Фердинанда» — противотанковых самоходных установок. Здесь нашлись гильзы самоходки. На другой высоте стали попадаться пустые диски из-под патронов от пулемета Дегтярова, саперные лопатки и множество разных гильз.

— Все это означало, что здесь был очень серьезный бой и высота переходила из рук в руки. Поэтому мы решили работать в этом районе очень плотно и внимательно, — рассказал порталу «Открытые НКО» участник поискового отряда «Идрицкий» Дмитрий Пройдаков.

Все найденные личные вещи бойцов, а также другие находки, будут переданы в Идрицкий музей памяти Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

Все найденные личные вещи бойцов, а также другие находки, будут переданы в Идрицкий музей памяти Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

Дмитрий остановился возле огневой ячейки, включил металлодетектор. На дне – ничего, в насыпи нашелся стреляный снаряд от «Тигра» или «Фердинанда». И снова тишина.

— На всякий случай я сделал прокоп на самом дне ячейки глубиной в штык лопаты – пусто, — рассказывает Дмитрий. – Потом полчаса ходил по высотам и по болоту, нашел пару крупных осколков и снарядов, стреляных одиночных винтовочных гильз и опять вышел к той безуспешной ячейке, то есть сделал круг и вернулся обратно каким-то невероятным образом. Смотрю на то место, где я уже копал и почему-то решил прокопать там еще раз. Сделал одно движение лопатой и на ней оказалась человеческая челюсть с белоснежными зубами, а в земле виднелся череп. Я по рации оповещаю всех, что найден боец, все собираются, и первый вопрос: «За что зацепился?». А я не могу объяснить, просто стал копать и все. Бывалые поисковики, которые были в тот день с нами, сказали, что это бойцы сами позвали меня, водили кругами и вернули к себе.

Ребята стали копать дальше. В ячейке оказалось сразу 5 человек. Как выяснилось, останки не все были целы, один череп — раздроблен и не хватало конечностей. Рядом была одна монета 20 копеек, серебряные карманные часы, подсумок с патронами, железный котелок, множество осколков от снарядов. В двух черепах было видно одно осколочное ранение и одно пулевое в лицо. У двух солдат были связанны ноги проводами для связи.

За два дня работ идрицкие поисковики нашли останки 9 солдат Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

За два дня работ идрицкие поисковики нашли останки 9 солдат Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

— Скорее всего, их стаскивали в яму немцы, так как провод был их производства и это место ни в каких сводках не проходит как захоронение, тела лежали в хаотичном порядке, — рассказывает Дмитрий.

Поисковики поняли, что здесь будут еще погибшие, и через несколько дней снова вернулись в этот район. В таких же трех огневых ячейках были найдены останки еще четверых бойцов. В итоге за два дня работ идрицкие поисковики нашли останки 9 солдат. К сожалению, опознать их невозможно. Всего же отряд в районе этого направления боевых действий с сентября 2019 года по май 2020 были обнаружил останки 41 война Красной Армии. Все они будут с почестями захоронены в деревне Старицы. Эти церемонии поисковики уже много лет проводят вместе с Идрицким советом ветеранов.

— Здесь все берут на себя какую-то ответственность, какую-то работу, — рассказывает председатель Совета Владимир Спиридонов. — Дорожная организация Идрицы, к примеру, выкапывает могилу; мастера исправительной колонии делают гробы; сами поисковики размещают останки, опускают их в могилу и засыпают первый слой земли; дом культуры отвечает за музыкальное сопровождение церемониала и так далее. На мне, как правило, лежит согласование проведения салюта солдатами одной из воинских частей с их вышестоящим командованием. Все это объединяет людей вокруг очень благородного дела.

В музее будут личные вещи солдат, а также макеты снарядов, бомб и другого оружия, предметы обмундирования, быта, фотографии того времени Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

В музее будут личные вещи солдат, а также макеты снарядов, бомб и другого оружия, предметы обмундирования, быта, фотографии того времени Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий».

Все найденные личные вещи бойцов, а также другие находки, будут переданы в Идрицкий музей памяти, который планируют открыть поисковики. Это их большая мечта.

— Мы можем создать прекрасный музей, который поможет в воспитании подрастающего поколения и будет очень интересен местному населению и гостям нашего поселка, — говорит Дмитрий Пройдаков. — В музее будут личные вещи солдат, найденных нашим отрядом, а также макеты снарядов, бомб и другого оружия времен Великой Отечественной с их техническими характеристиками, предметы обмундирования, быта, фотографии того времени.

Правда, пока есть сложности с финансированием и поиском помещения, где бы мог разместиться музей.

— Идея создания в Идрице выставочного зала, посвященного истории поселка, истории Знамени Победы и нашего поискового движения, вынашивается уже много лет, — говорит Владимир Спиридонов. – Работа ведется. Такой зал обязательно откроется, и экспозиция, посвященная идрицким поисковикам, займет в нем очень достойное место своими документами, фотоматериалами, находками.

А сейчас Идрицкий поисковый отряд и Совет ветеранов Идрицы занимаются созданием памятника жертвам концлагеря ДУЛАГ-150, который находился на территории Идрицы с 1941 по 1944 год. Памятник представляет собой бетонную плиту с маркировкой концлагеря – ее поисковики нашли в ремонтной яме, где захватчики чинили свою тяжелую технику. Плиту достали, очистили, теперь она станет частью мемориала в память о замученных узниках.

— Ребята делают очень большое дело. Чем важна поисковая работа? Во-первых, поисковики книжную, энциклопедическую историю войны превращают в историю зримую, осязаемую, — считает Владимир Спиридонов. — Ведь ребята не только находят останки воинов, но и восстанавливают подлинную картину происходивших событий во всем их героизме и боевой жестокости. Честно говоря, очень жалею, что в этой работе категорически не рекомендуется участвовать старшеклассникам. Они столько видят сцен насилия с экранов, что становятся к этому равнодушными. Оградить от этого невозможно никакими запретами. А когда речь заходит об участии в эксгумации останков защитников Отечества — это почему-то оказывается противоестественным и недопустимым. Во-вторых, никогда не удастся отыскать всех погибших воинов. Ни одна армия в мире, участвовавшая в крупной войне, не сможет перезахоронить всех погибших. Однако массовое поисковое движение в России показывает стремление самого народа, именно конкретных людей-поисковиков, все-таки найти максимально возможное количество павших и перезахоронить их с почестями. Третье. Пусть очень редко, но удается идентифицировать воина, вернуть его в семью, а порой, и вернуть ему честное имя.

Сейчас, например, ребята ищут в Таганроге родных Стародумова Виталия Лаврентьевича, 1917 года рождения, останки которого им удалось опознать.

— Все, чем мы занимаемся, мы делаем для того, чтобы сохранить память о наших воинах, чтобы о тех страшных событиях все знали и помнили, и больше никогда такое не повторилось, — говорит Дмитрий. – В нашей работе мы постоянно рискуем своим здоровьем и даже жизнью, так как места, где ведется поиск и подъем останков солдат, полны различных «сюрпризов»: непроходимых болот, диких зверей, опасных насекомых. Бывают случаи — нас путают с черными копателями, люди делают поспешные выводы, видя в руках металлодетекторы.

Но поисковиков это не останавливает. Сегодня в отряде 12 человек. Это простые рабочие, пенсионеры, военные. Это не только псковичи, но и люди из Москвы, Питера и других городов, которые готовы сорваться в выходные и поехать в экспедицию. Добровольно. За свой счет. Есть даже те, для кого поисковая работа стала семейным делом.

Наталья и Виталий Бойко. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий»

Наталья и Виталий Бойко. Фото: предоставлено поисковым отрядом «Идрицкий»

— В Идрицу меня направили после института в 2007 году, — рассказал участник поискового отряда «Идрицкий» Виталий Бойко. — Когда я приехал в поселок, мой знакомый подарил мне металлодетектор. На старом военном аэродроме я нашел первую гильзу и меня очень сильно затянула тема Великой Отечественной войны. Я стал ходить с прибором по аэродрому, изучал документы по нему в интернете. А в 2010-м познакомился с командиром поискового отряда «Идрицкий» Владимиром Еремеевым и присоединился к ним. Однажды взял в экспедицию свою жену Наталью и вот уже два года мы вместе ездим на поиски. Надеюсь, что когда-нибудь такие же ребята как я, найдут моего прадеда, Овчаренко Ивана Михайловича. Во время Великой Отечественной он был пулеметчиком и пропал без вести в боях на Курской дуге.

2015, Возвращённые имена солдат. Лалетин Дмитрий Иванович. Мышнин Ваня..Видео рассказывает о судьбе солдата штрафника, где линия повествования о нем приводит в город Миасс Челябинской области. Поиск погибших солдат в подсохшем болоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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