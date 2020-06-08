Коронавирус грозит ростом преступности среди мигрантов в России

Пандемия коронавируса, которая фактически остановила миграцию, может стать одним из пусковых механизмов для быстрой криминализации этой среды. Об этом "Российской газете" рассказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации (в нее входит 70 государств - прим.Ред.) генерал-лейтенант, заслуженный юрист России Юрий Жданов.

МИГРАНТЫ- КОНКУРЕНТЫ

- Сейчас уже в социальных сетях и онлайн-медиа распространяется информация, свидетельствующая о нападениях, уличных грабежах, совершаемых группами мигрантов около супермаркетов с целью отбора у граждан сумок с продуктами и предметами первой необходимости. Что в совокупности с отсутствием мер социальной поддержки позволяет специалистам прогнозировать "разгул преступности" и угрозу межнациональных конфликтов. Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России за январь-апрель этого года иллюстрируют, что в общественных местах зарегистрирована 201 тысяча преступлений. Только за первый квартал "миграционный вклад" в общей структуре преступности, влияющей на состояние правопорядка в стране, исчисляется, как минимум, 120 тысячами преступлений и правонарушений. При этом следует учитывать, что каждый такой факт преступления имеет резонансный характер и серьезным образом повышает уровень социальной напряженности, - приводит устрашающие цифры Юрий Жданов.

Профессор отмечает, что происходит все это "в условиях повышенной конкуренции на рынке труда между россиянами и прибывшими трудовыми мигрантами". И такой уровень межнациональной напряженности уже привел к тому, что граждане стали нападать на приезжих. За январь-апрель возросло количество преступных посягательств, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, до 5163 - на 0,8 процента. Треть из них - 1547 преступлений - совершено в Москве.

- Это является результатом как высокой плотности концентрации мигрантов, так и косвенно свидетельствует о высоком градусе межнациональной напряженности в столице. Это свидетельствует о том, что криминогенная ситуация в любой момент может выйти из состояния стабильности - есть такое понятие "криминального плато". И это незамедлительно отразится на росте абсолютных показателей преступности", - объясняет доктор юридических наук.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛПАК

По мнению заслуженного юриста России, уже в ближайшем будущем страну могут ожидать два сценария. И если не углубляться в экономическую составляющую каждого из них в отдельности, то "миграционные потоки восстановятся, однако либерализация миграционного законодательства приведет к еще большей коррупции и сверхэксплуатации мигрантов". И каждый из этих факторов может стать толчком к росту преступности в миграционной среде. Выходит, что действенные меры надо принимать уже сейчас.

- Есть интересная идея - создание автоматизированной системы, определяющей "шкалу доверия" к мигранту в баллах, - отмечает в своем интервью Жданов. - Для установления социального рейтинга мигранта предлагается предусмотреть создание цифрового профиля мигранта, содержащего максимально полную информацию, касающуюся его социально-правового статуса, биометрические данные, в том числе сведения об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, социально-криминологическую характеристику - криминальное правовое досье о ранее совершенных преступлениях, административных правонарушениях, склонности к деструктивному поведению.

По мнению эксперта такой дистанционный контроль позволит создавать "социальный рейтинг мигрантов, вести категоризацию по группам в зависимости от социально-правового статуса". От "шкалы доверия" будет зависеть не только возможность легального заработка приезжего, но и право получать и продлевать лицензию и вид на жительство.

Жданов также согласился с необходимостью провести скорую "правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном положении", с целью массового вывода "нелегалов" из тени и их государственной регистрации.

Пандемия коронавируса, которая фактически остановила миграцию, может стать одним из пусковых механизмов для быстрой криминализации этой средыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"БИКФОРДОВ ШНУР"

Генерал-лейтенант полиции привел данные Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), которое еще в начале апреля уведомило руководителей регионов о возможном обострении обстановки вокруг трудовых мигрантов:

"Многие эксперты опасаются как роста числа преступлений среди гастарбайтеров, теряющих работу в городах-миллионниках, так и усиления ответной ксенофобии со стороны коренных жителей. Наблюдаются "предпосылки к обострению обстановки" с участием иностранцев в условиях борьбы с пандемией. Несмотря на режим самоизоляции, фиксируются "активные бытовые контакты" между мигрантами в местах их компактного проживания, отмечаются их скопления в международных аэропортах с целью возврата домой и, наоборот, в единых миграционных центрах для продления пребывания в России. В соцсетях распространяются оскорбительные отзывы в отношении приезжих из Китая и других стран Азии и фейковые публикации о конфликтах с участием приезжих".

Жданов отметил, что в России необходимо создание межведомственного "миграционного штаба", для координации мер миграционной безопасности.

- Для осуществления постоянного информационного диалога, обмена мнениями, рабочих контактов с представителями, лидерами мигрантских сообществ, религиозными лидерами, повышения информационно-правовой осведомленности мигрантов. Можно будет вырабатывать компромиссные решения для своевременного упреждающего пресечения провокационных акций с участием мигрантов и недопущения массовых беспорядков или чрезвычайных стихийных выступлений мигрантов, - пояснил собеседник издания.

ВБРОСЫ И ФЕЙКИ

А такими пробными информационными вбросами и фейками уже активно сдабриваются русскоязычные социальные сети на Западе.

Вирус безумной толерантности уже вырвался очень далеко с улиц Миннеаполиса, где офицеры полиции США так неудачно задержали наркомана. Мы видим, как митинигующие против расизма уже грабят магазины в Брюсселе. В британском Бристоле мигранты разбили и утопили в речке Эйвон памятник одному из основателей города Эдварду Колстону. Памятник наказан за то, что Колстон 300 лет назад был работорговцем...

Эксперты отмечают, что в акциях мигрантов все больше принимает участие сброд, состоящий из анархистов, выходцев из исламских радикальных группировок, бывших рецидивистов, которые грабят магазины под лозунгами A.C.A.B. ("Все копы-ублюдки"). А между тем миграционная ситуация в России не намного проще, есть у нас и аналог западного A.C.A.B. - движение АУЕ (Арестантский уклад един), члены которой с удовольствие поднимут на свои флаги любого умершего в драке с полицией наркоторговца из Африки или Средней Азии.

В России необходимо создание межведомственного "миграционного штаба", для координации мер миграционной безопасностиФото: Анатолий ЖДАНОВ

За примерами далеко ходить не надо: буквально вчера сайт радио Свободы разместил видео с паблика A.C.A.B.! На кадрах на улице Москвы росгвардейцы задерживают на улице чернокожего, который при проверке документов попытался оказать активное сопротивление. Голос за кадром утверждал, что чернокожего при задержании назвали обезьяной. И несмотря на то, что в записи таких слов нет (это также официально опровергнуто Росгвардией внутренним расследованием) именно с таким заголовком новость продолжают распространять ряд либеральных СМИ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 1 января 2019 года на территории России насчитывалось 9,7 миллиона иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность увеличилась на 419,1 тысячи человек. Из них только 2,5 миллиона человек - официально зарегистрированные трудовые мигранты. Традиционно среди мигрантов наибольшую криминальную активность проявляют граждане государств - участников СНГ, их удельный вес по состоянию на январь-март составил 89,3 процента и незначительно увеличился по состоянию на январь-апрель - до 89,7 процента. Удельный вес мигрантов из государств - участников СНГ, совершивших преступления на территории Москвы, составляет 93,9 процента - 1885 человек. Сравнительный анализ статистических данных о состоянии преступности мигрантов и количестве административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, показал, что соотношение преступлений и административных правонарушений в среднем составляет 1:10. То есть на одну тысячу преступлений, совершенных мигрантами, приходится в среднем не менее 10 тысяч административных правонарушений.

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