«Новые личности и новая жизнь»: Скрипали объявились в Новой Зеландии

4 марта 2018 года начался самый громкий шпионский скандал современности. 66-летний Сергей Скрипаль, работавший на спецслужбы сразу нескольких государств, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери, где старый разведчик жил с конца с нулевых. Официальный Лондон немедленно обвинил в «отравлении» Россию, выслал десятки наших дипломатов, усилил санкции.

Ещё через 2,5 месяца, 23 мая, британские СМИ растиражировали видеообращение Юлии Скрипаль, больше похожее на озвучку заранее написанного текста. Девушка уверяла, что жива и здорова, надеется однажды вернуться на родину. И… собственно, всё. С тех пор никаких известий об отце и дочери не было, любые попытки российского МИДа связаться с двумя нашими согражданами блокировались британцами.

И вот в воскресенье лондонская газета Times со ссылкой на «высокопоставленные источники» сообщила: Скрипали находятся в Новой Зеландии. Эта страна — одна из самых безопасных в мире, а местные спецслужбы с давних пор тесно сотрудничают с английскими.

— Им дали новые личности и помогли начать новую жизнь, — говорит источник.

До переезда за море, добавляет газета, Скрипали «больше года жили на конспиративной квартире МИ-6» (британской разведки). Впрочем, никаких подтверждений всем этим фактам, помимо «анонимных источников», нет. Скептики и вовсе полагают, будто британские спецслужбы уже давно могли просто убрать агента-перебежчика и его дочь как нежелательных свидетелей. А нынешние заявления похожи на попытку привлечь внимание к телесериалу по мотивам «дела Скрипалей», который как раз выходит на британском ТВ.

Впрочем, из Новой Зеландии пришла и другая новость: в ближайшие дни здесь снимаются все ограничения из-за коронавируса. Открываются гостиницы и кафе, возобновляют работу предприятия. Причина — за последние две недели в «Стране птицы киви» не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Единственная предосторожность — до сих пор перекрыты границы. Хотя со Скрипалями всё это, похоже, никак не связано.