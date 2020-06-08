Суд оштрафовал москвичку, забывшую дома кошелек и поставившую из-за этого на уши полицию

Настоящую панику устроила в полиции москвичка, которая в январе по дороге домой заметила, что из ее сумки пропал кошелек. По словам женщины, кто-то украл его в метро. Внутри якобы были 15 тысяч рублей, а еще паспорт и СНИЛС. Женщина подала заявление в полицию. А через несколько дней кошелек нашелся. Оказалось, что дамочка просто оставила его дома.

В итоге, дело о краже закрыли, а спустя некоторое время москвичку снова вызвали в полицию. Против нее было возбуждено дело за ложный донос. Но до суда его было решено не доводить. Москвичка пошла на сделку со следствием и в результате отделалась только штрафом.

- Решением суда уголовное дело прекращено. Назначен штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «КП» в Тушинском районном суде Москвы.

В суде уверяют, кратность суммы якобы пропавшей из кошелька и размера штрафа - это просто совпадение. Сама москвичка на заседании попросила прощения у полиции, которая по ее вине несколько дней искала мифического вора. По словам женщины, теперь она более ответственно относится к своим вещам.