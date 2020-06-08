Открытие детских площадок после самоизоляции в Москве в 2020 году: Собянин назвал дату

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. С конца марта в столице не работают все детские площадки. Те, которые огорожены забором, закрыты на замок. Во дворах перемотаны сигнальными лентами, которые периодически срывают жители. Но формально использовать детские площадки в Москве до сих пор нельзя.

Сергей Собянин назван дату, когда вновь можно будет легально пользоваться развлекательной инфраструктурой.

— Пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы, — заявил глава города в своем блоге.

Однако до 23 июня детские площадки должны оставаться закрытыми. Отметим, что всеобщую самоизоляцию в столице отменили с 9 июня. Но прочие ограничения будут снимать постепенно.

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