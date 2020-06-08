Госавтоинспекция усиливает внимание к профилактике детского травматизма на дороге

Лето – любимое время детей и подростков. На каникулах контроль со стороны родителей снижается, у школьников появляется возможность гулять, купаться на речке, устраивать небольшие походы с друзьями. Дети чаще снуют через дороги, чем в другое время года. Многочисленные факты безответственного отношения взрослых к безопасности детей на дорогах приводит к трагическим последствиям. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции активно развивают федеральный проект «Безопасность дорожного движения», который входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где основной акцент сделан прежде всего на профилактику таких ДТП.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

ОБУЧЕНИЕ С РОДДОМА

Значительная часть этих профилактических акций ориентирована на взрослых людей, поскольку именно от них в большей степени зависит безопасность детей на дорогах. По статистике, около 85% ДТП с участием несовершеннолетних происходит из-за нарушения ПДД водителями.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

В частности, на базе родильных домов и перинатальных центров проходят тренинги по безопасной перевозке детей-пассажиров. Такие тренинги проводятся силами медицинских работников, предварительно прошедших обучение по специальному курсу. Основной целевой аудиторией стали будущие и молодые мамы до или сразу после родов перед выпиской. Тренинги призваны донести необходимую информацию о безопасной перевозке ребенка в первый год его жизни, что станет фундаментом для дальнейшего обеспечения детской безопасности как родителями, так и - в последующем - самими детьми.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

В 2019 году проект начал работу уже в 30 регионах страны. Всего за период с 2019 по 2021 годы он пройдет в 100 городах. В настоящий момент в тренингах приняли участие более 4,5 тысяч молодых и будущих мам. Ожидается, что к концу 2021 года в 100 крупнейших перинатальных центрах и родильных домах страны пройдет более 9 тысяч тренингов для более чем 36 тысяч беременных и молодых мам. Кроме того, в детских больницах, поликлиниках и на других социальных объектах появятся наглядные материалы, разъясняющие необходимость и правила применения детских удерживающих устройств.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

По-прежнему большое внимание будет уделяться повышению культуры поведения участников дорожного движения. Одним из действенных инструментов воздействия на правосознание является проведение социальных кампаний, направленных на различные социальные и возрастные группы - детей, молодежь, людей среднего и пожилого возраста. В рамках федерального проекта предусмотрено проведение информационно-пропагандистских мероприятий и распространение наглядных материалов на автозаправочных станциях, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, образовательных организациях - детских садах, школах, вузах, автошколах, социальных организациях - пенсионных фондах, учреждениях социальной защиты. Ежегодно такие мероприятия будут проходить в 15 российских регионах.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

ШКОЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

В 2019 году в 15 регионах прошла социальная кампания «Однозначно», которая доносит важность правильного выбора скоростного режима с учетом дорожной ситуации и окружающих условий, а также повышение внимания пешеходов при пользовании пешеходными переходами. В рамках кампании разработан масштабный комплекс рекламно-просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения: воспитанников детских садов, школьников, студентов, родителей, учащихся автошкол, начинающих и опытных водителей, пешеходов. Особое внимание в рамках кампании было уделено работе с подростками и молодыми людьми, поведение которых копируют совсем юные участники дорожного движения. Специально для этой категории организованы челленджи в социальных сетях и ряд других интернет-мероприятий, доступных и понятных современной молодёжи.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

В 2020 году также в 15 регионах России будет реализована широкомасштабная социальная кампания, направленная на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Еще одним важным направлением стала работа непосредственно с детьми и подростками по обучению их основам безопасного участия в дорожном движении. Основным инструментом здесь является стартовавший в 2019 году проект по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), в том числе проведены всероссийские мероприятия «Форум ЮИД», телемост ЮИД, а также единое федеральное тестирование детей и подростков по тематике безопасности дорожного движения в режиме онлайн.

Фото: предоставлены ГУОБДД МВД России.

В текущем году также планируется федеральная информационная поддержка мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении, информационно-просветительских мероприятий для детей и взрослых, разработка типовых документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций по профилактике детского травматизма на дороге, создание мобильного приложения по безопасности дорожного движения для учащихся образовательных организаций, проведение в 10 регионах информационно-пропагандистских мероприятий проекта «ЮИД России».