Путин поговорил о богоугодных делах

ПОКЛОН ПРЕЗИДЕНТА

- У нас всех сегодня праздник, поэтому я и хотел поговорить, как складываются дела в области, которую у нас традиционно называют богоугодным делом, - так Владимир Путин поздравил социальных работников и сотрудников некоммерческих организаций с профессиональным праздником.

То есть многое и в своей работе президент считает богоугодным делом. Возможно, это вообще самый древний профессиональный праздник - 8 июня 1701 года на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты в России.

- Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей, постарались уберечь своих подопечных, - не ограничился поздравлениями президент. - Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм.

3 МИЛЛИАРДА НА НКО

Президент напомнил о том, что уже было сделано для поддержки социальной сферы.

- В течение трёх месяцев – с середины апреля по середину июля – для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты: за каждую двухнедельную смену, а также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях.

- Для социальных работников и волонтёров, которые во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот, предусмотрено поощрение в размере МРОТ – 12 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня.

- На социально ориентированные НКО распространен ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях.

- На реализацию специальной программы поддержки НКО из Резервного фонда Президента выделят три миллиарда рублей. Средства распределят в рамках конкурса Фонда президентских грантов с 16 июня.

Но и это было еще не все - Путин объявил о новых налоговых льготах и выплатах.

- По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан, - заявил глава государства.

ЧЕМ ПОМОГУТ СОЦРАБОТНИКАМ И НКО

- От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

- Уже зарекомендовавшие себя НКО, получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, – за второй квартал текущего года. Мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России.

- Средства, которые бизнес направляет НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчёте налогов.