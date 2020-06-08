2020-06-08T15:50:03+03:00
Здоровье

Первая инновационная научная разработка от MIXIT «Лаборатория современной косметики» - антивозрастная линейка PROTO COSMETIC

Первая научно доказанная инновационная линейка PROTO COSMETIC на основе протеасом станет альтернативой уколам красоты, различным профессиональным косметическим услугам, твоя кожа влюбится с первого применения!
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Набор от MIXIT «Лаборатория современной косметики»Набор от MIXIT «Лаборатория современной косметики»
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Что такое PROTO COSMETIC?

PROTO COSMETIC — это инновационная линейка антивозрастных средств широкого действия, разработанная командой химиков компании MIXIT и не имеющая аналогов на российском рынке. Она обладает реальным преимуществом перед другими косметическими средствами для ухода за кожей, обеспечивая эффективное проникновение в глубокие слои кожи, длительное действие используемых комплексов, решение проблем повышения стрессоустойчивости кожи и торможения процессов старения путём активации протеасом.

Что такое протеасома?

Протеасома — это сложный многобелковый комплекс, главной функцией которого является расщепление ненужных или повреждённых белков, антиоксидантная защита и минимизация разрушительных последствий болезней и процессов старения. Можно сказать, что протеасомы — это настоящие clean-мастера твоей кожи. Именно благодаря им происходит:

• глубинное очищение клеток кожи от шлаков и токсинов;

• стремительное предотвращение преждевременного старения;

• заметное омоложение кожи;

• видимое уменьшение морщин;

• значительное улучшение эластичности и текстуры кожи.

https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-set стоимость 3 265 рублей

Что в составе PROTO COSMETIC?

Во-первых, биомиметический пептид из яда улитки-конуса - безинъекционный аналог ботулотоксина, оказывает релаксирующее действие и расслабляет мышцы лица. Оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины.

Второй важный компонент: гиалуроновая кислота - природный полисахарид, увлажняет и улучшает проникновение других активных ингредиентов, содержащихся в составе косметического средства.

Третий комплекс - керамидный (церамидный) на основе фосфолипидов и сфинголипидов нормализует гидролипидный баланс, ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды.

Также в составе: масла бабассу, ши и макадами - источники ненасыщенных незаменимых жирных кислот – необходимых компонентов липидного барьера эпидермиса. Прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность

И наконец, ферментативный комплекс на основе грамположительных бактерий Bacillus subtilis – блокирует размножение патогенных микроорганизмов, способствует синтезу аминокислот, витаминов и иммунноактивных факторов, обладает тонизирующим эффектом и участвует в процессах регенерации тканей.

5 ПРОДУКТОВ PROTO COSMETIC?

1. Очищающая пенка для лица

PROTO COSMETIC Ultra-Active Face Foam

Стоимость 495 рублей

Пенка для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline деликатно очистит чувствительную кожу лица от загрязнений и макияжа, подарит ощущение свежести и комфорта.

Пенка

Пенка

Как работает:

• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.

Результат:

• бережное очищение кожи;

• постепенное восстановление здорового цвета лица;

• интенсивное увлажнение;

• полное выведение токсинов и шлаков из дермы;

• заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи.

Для кого:

Для тех, кто хочет не только очистить, но и позаботиться о молодости, защите кожи от негативных факторов среды.

2. Увлажняющий тоник для лица

PROTOCOSMETIC Ultra-Active Face Tonic

Стоимость 445 рублей

Тоник для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline моментально увлажнит, смягчит, устранит все следы усталости, подарит ощущение невероятной свежести.

Тоник

Тоник

Как работает:

• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.

Результат:

• мягкое очищение кожи;

• постепенное восстановление здорового цвета лица;

• интенсивное увлажнение и смягчение;

• полное выведение токсинов и шлаков из дермы;

• видимое устранение всех следов усталости;

• заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи;

• приятное ощущение свежести.

Для кого:

Для тех, кто хочет получить средство для деликатного очищения и ухода за возрастной кожей лица.

3. Укрепляющий крем против морщин для кожи вокруг глаз;

PROTOCOSMETIC Ultra-Active Eye Cream

Стоимость 745 рублей

Крем против морщин для кожи вокруг глаз с биомиметическим пептидом, гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline обеспечит видимый лифтинг-эффект, восстановит плотность и упругость кожи, защитит её от вредных воздействий окружающей среды.

Крем для глаз

Крем для глаз

Как работает:

• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

• гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность;

• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;

• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;

• масло бабассу прекрасно питает, увлажняет, тонизирует кожу, предотвращает возникновение сухости и раздражения, увеличивает упругость и эластичность, оказывает защитное, смягчающее действие.

Результат:

• активное омолаживающее и смягчающее действие;

• бережное разглаживание мелких и глубоких морщин вокруг глаз;

• моментальный лифтинг-эффект;

• быстрое восстановление плотности, упругости и эластичности кожи;

• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды;

• мощное увлажнение и питание кожи.

Для кого:

Для тех, кто хочет заметно улучшить состояние кожи вокруг глаз.

4. Увлажняющий дневной крем для лица

PROTOCOSMETIC Ultra-Active Daily Moisturizer

Стоимость 995 рублей

Дневной крем для возрастной кожи лица с маслом бабассу, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline заметно сократит морщины, обеспечит оптимальное увлажнение, поможет защитить кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Дневной крем

Дневной крем

Как работает:

• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

• гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает упругость и эластичность;

• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;

• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;

• масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.

Результат:

• глубокое увлажнение и питание кожи;

• постепенное выведение токсинов и шлаков из дермы;

• активное омолаживающее и смягчающее действие;

• видимое уменьшение мелких и глубоких морщин;

• полное предотвращение сухости и раздражений;

• заметное увеличение упругости и эластичности кожи;

• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Для кого:

Для тех, кто хочет получить дневной крем, который позаботиться о молодости и здоровье твоей кожи.

5. Восстанавливающий ночной крем для лица.

PROTOCOSMETIC Ultra-Active Overnight Cream

Стоимость 945 рублей

Ночной крем для возрастной кожи лица с керамидным комплексом, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline восстановит плотность, упругость кожи, подарит интенсивное питание и увлажнение, сократит выраженность морщин.

Ночной крем

Ночной крем

Как работает:

• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;

• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность;

• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;

• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;

• масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.

Результат:

• заметное разглаживание мелких и глубоких морщин;

• интенсивное питание и увлажнение;

• быстрое восстановление плотности и упругости кожи;

• активное релаксирующее, омолаживающее и смягчающее действие;

• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды;

• постепенное увеличение эластичности и упругости кожи;

• полное предотвращение сухости и раздражений.

Для кого: Для тех, кто хочет крем, который окажет комплексное ухаживающее действие в ночные часы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

https://cloud.mail.ru/public/EiT3/2TXoyWoHY - Елена Назарова, основательница MIXIT «Лаборатория современной косметики», step by step использования средств

НИКОГДА АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТИКА НЕ СОДЕРЖАЛА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ! PROTO COSMETIC: СДЕЛАНО В РОССИИ, СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ ОТ MIXIT!

НИКОГДА АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТИКА НЕ СОДЕРЖАЛА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ! PROTO COSMETIC: СДЕЛАНО В РОССИИ, СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ ОТ MIXIT!

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