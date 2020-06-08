Первая инновационная научная разработка от MIXIT «Лаборатория современной косметики» - антивозрастная линейка PROTO COSMETIC
Что такое PROTO COSMETIC?
PROTO COSMETIC — это инновационная линейка антивозрастных средств широкого действия, разработанная командой химиков компании MIXIT и не имеющая аналогов на российском рынке. Она обладает реальным преимуществом перед другими косметическими средствами для ухода за кожей, обеспечивая эффективное проникновение в глубокие слои кожи, длительное действие используемых комплексов, решение проблем повышения стрессоустойчивости кожи и торможения процессов старения путём активации протеасом.
Что такое протеасома?
Протеасома — это сложный многобелковый комплекс, главной функцией которого является расщепление ненужных или повреждённых белков, антиоксидантная защита и минимизация разрушительных последствий болезней и процессов старения. Можно сказать, что протеасомы — это настоящие clean-мастера твоей кожи. Именно благодаря им происходит:
• глубинное очищение клеток кожи от шлаков и токсинов;
• стремительное предотвращение преждевременного старения;
• заметное омоложение кожи;
• видимое уменьшение морщин;
• значительное улучшение эластичности и текстуры кожи.
https://mixit.ru/product/proto-cosmetic-set стоимость 3 265 рублей
Что в составе PROTO COSMETIC?
Во-первых, биомиметический пептид из яда улитки-конуса - безинъекционный аналог ботулотоксина, оказывает релаксирующее действие и расслабляет мышцы лица. Оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины.
Второй важный компонент: гиалуроновая кислота - природный полисахарид, увлажняет и улучшает проникновение других активных ингредиентов, содержащихся в составе косметического средства.
Третий комплекс - керамидный (церамидный) на основе фосфолипидов и сфинголипидов нормализует гидролипидный баланс, ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды.
Также в составе: масла бабассу, ши и макадами - источники ненасыщенных незаменимых жирных кислот – необходимых компонентов липидного барьера эпидермиса. Прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность
И наконец, ферментативный комплекс на основе грамположительных бактерий Bacillus subtilis – блокирует размножение патогенных микроорганизмов, способствует синтезу аминокислот, витаминов и иммунноактивных факторов, обладает тонизирующим эффектом и участвует в процессах регенерации тканей.
5 ПРОДУКТОВ PROTO COSMETIC?
1. Очищающая пенка для лица
PROTO COSMETIC Ultra-Active Face Foam
Стоимость 495 рублей
Пенка для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline деликатно очистит чувствительную кожу лица от загрязнений и макияжа, подарит ощущение свежести и комфорта.
Пенка
Как работает:
• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.
Результат:
• бережное очищение кожи;
• постепенное восстановление здорового цвета лица;
• интенсивное увлажнение;
• полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
• заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи.
Для кого:
Для тех, кто хочет не только очистить, но и позаботиться о молодости, защите кожи от негативных факторов среды.
2. Увлажняющий тоник для лица
PROTOCOSMETIC Ultra-Active Face Tonic
Стоимость 445 рублей
Тоник для возрастной кожи лица с гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline моментально увлажнит, смягчит, устранит все следы усталости, подарит ощущение невероятной свежести.
Тоник
Как работает:
• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность.
Результат:
• мягкое очищение кожи;
• постепенное восстановление здорового цвета лица;
• интенсивное увлажнение и смягчение;
• полное выведение токсинов и шлаков из дермы;
• видимое устранение всех следов усталости;
• заметная упругость, эластичность и подтянутость кожи;
• приятное ощущение свежести.
Для кого:
Для тех, кто хочет получить средство для деликатного очищения и ухода за возрастной кожей лица.
3. Укрепляющий крем против морщин для кожи вокруг глаз;
PROTOCOSMETIC Ultra-Active Eye Cream
Стоимость 745 рублей
Крем против морщин для кожи вокруг глаз с биомиметическим пептидом, гиалуроновой кислотой и олигопептидным комплексом Recelline обеспечит видимый лифтинг-эффект, восстановит плотность и упругость кожи, защитит её от вредных воздействий окружающей среды.
Крем для глаз
Как работает:
• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
• гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность;
• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;
• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;
• масло бабассу прекрасно питает, увлажняет, тонизирует кожу, предотвращает возникновение сухости и раздражения, увеличивает упругость и эластичность, оказывает защитное, смягчающее действие.
Результат:
• активное омолаживающее и смягчающее действие;
• бережное разглаживание мелких и глубоких морщин вокруг глаз;
• моментальный лифтинг-эффект;
• быстрое восстановление плотности, упругости и эластичности кожи;
• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды;
• мощное увлажнение и питание кожи.
Для кого:
Для тех, кто хочет заметно улучшить состояние кожи вокруг глаз.
4. Увлажняющий дневной крем для лица
PROTOCOSMETIC Ultra-Active Daily Moisturizer
Стоимость 995 рублей
Дневной крем для возрастной кожи лица с маслом бабассу, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline заметно сократит морщины, обеспечит оптимальное увлажнение, поможет защитить кожу от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Дневной крем
Как работает:
• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
• гиалуроновая кислота – мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает упругость и эластичность;
• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;
• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;
• масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.
Результат:
• глубокое увлажнение и питание кожи;
• постепенное выведение токсинов и шлаков из дермы;
• активное омолаживающее и смягчающее действие;
• видимое уменьшение мелких и глубоких морщин;
• полное предотвращение сухости и раздражений;
• заметное увеличение упругости и эластичности кожи;
• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Для кого:
Для тех, кто хочет получить дневной крем, который позаботиться о молодости и здоровье твоей кожи.
5. Восстанавливающий ночной крем для лица.
PROTOCOSMETIC Ultra-Active Overnight Cream
Стоимость 945 рублей
Ночной крем для возрастной кожи лица с керамидным комплексом, биомиметическим пептидом и олигопептидным комплексом Recelline восстановит плотность, упругость кожи, подарит интенсивное питание и увлажнение, сократит выраженность морщин.
Ночной крем
Как работает:
• омолаживающий олигопептидный комплекс Recelline является активатором иммунных протеасом, очищает, восстанавливает здоровый цвет лица, способствует утилизации токсинов и шлаков из дермы, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей, кожа становится упругой и подтянутой, приобретает здоровый вид и сияние;
• гиалуроновая кислота - мощный увлажняющий компонент, удерживающий влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи, обеспечивает коже упругость и эластичность;
• биомиметический пептид из яда улитки-конуса оказывает релаксирующее действие, расслабляет мышцы лица, оказывает общее омолаживающее действие, разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины;
• керамидный (церамидный) комплекс ускоряет регенерацию и синтез новых клеток, восстанавливает естественную способность кожи противостоять агрессивным воздействиям внешней среды;
• масла бабассу и ши прекрасно питают, увлажняют, тонизируют кожу, предотвращают возникновение сухости и раздражения, увеличивают упругость и эластичность, оказывают защитное, смягчающее действие.
Результат:
• заметное разглаживание мелких и глубоких морщин;
• интенсивное питание и увлажнение;
• быстрое восстановление плотности и упругости кожи;
• активное релаксирующее, омолаживающее и смягчающее действие;
• надёжная защита от неблагоприятных факторов окружающей среды;
• постепенное увеличение эластичности и упругости кожи;
• полное предотвращение сухости и раздражений.
Для кого: Для тех, кто хочет крем, который окажет комплексное ухаживающее действие в ночные часы.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
https://cloud.mail.ru/public/EiT3/2TXoyWoHY - Елена Назарова, основательница MIXIT «Лаборатория современной косметики», step by step использования средств
НИКОГДА АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТИКА НЕ СОДЕРЖАЛА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ! PROTO COSMETIC: СДЕЛАНО В РОССИИ, СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ ОТ MIXIT!
НИКОГДА АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТИКА НЕ СОДЕРЖАЛА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПО-НАСТОЯЩЕМУ АКТИВИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ! PROTO COSMETIC: СДЕЛАНО В РОССИИ, СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ ОТ MIXIT!
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