2020-06-08T16:35:22+03:00
В мире

Украинские военные обстреляли донецкий поселок из БМП

Следствие устанавливает новые эпизоды преступлений украинских военнослужащих против гражданского населения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Донецкая область. Жилой дом, в крышу которого попал снаряд во время артобстрела. Фото: Валентин Спринчак/ТАССДонецкая область. Жилой дом, в крышу которого попал снаряд во время артобстрела. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Против гражданского населения Донбасса украинская армия решила бросить бронетехнику. Ударили военные преступники из всех калибров по поселку Еленовка Волновахского района самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Попали в женщину.

- Установлено, что 4 июня 2020 года пока неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из вооружения боевой машины пехоты – 1 (БМП-1) объектов гражданской инфраструктуры в результате чего мирная жительница 59-и лет получила ранение. Таким образом, военнослужащими Вооруженных сил Украины был нарушен Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Следственным комитетом России продолжается тщательная работа по установлению фактов применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

- Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - подчеркнула Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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