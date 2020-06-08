Украинские военные обстреляли донецкий поселок из БМП

Против гражданского населения Донбасса украинская армия решила бросить бронетехнику. Ударили военные преступники из всех калибров по поселку Еленовка Волновахского района самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Попали в женщину.

- Установлено, что 4 июня 2020 года пока неустановленные военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел из вооружения боевой машины пехоты – 1 (БМП-1) объектов гражданской инфраструктуры в результате чего мирная жительница 59-и лет получила ранение. Таким образом, военнослужащими Вооруженных сил Украины был нарушен Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Следственным комитетом России продолжается тщательная работа по установлению фактов применения запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса.

- Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - подчеркнула Петренко.