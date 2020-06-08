Ученые: поседевшие волосы могут восстановить свой цвет

Наш организм зачастую сам предательски выдает наш возраст. А иногда с помощью морщин, а главное седых волос, еще и накидывает несколько лишних лет. Но как установила группа ученых из Колумбийского университета (США) со своим организмом можно договориться и даже попробовать восстановить свой цвет волос – надо лишь исключить стресс из своей жизни и как следует отдохнуть.

Скинуть несколько лет можно разными способами: если ваши мышцы одрябли, их можно покачать, с помощью диет убрать лишний вес. Но как без краски скрыть свою седину? И откуда она вообще берется? На этот вопрос и пытались ответить ученые. В их исследовании участвовали 14 человек разных национальностей. Причем ученые отбирали людей, у которых волосы начинали сидеть у корней, но на кончиках еще сохраняли цвет. Затем они выполнили анализ собранных образцов, чтобы определить различия в профилях белков седых и окрашенных волос. Результаты показали, что седые волосы содержали большое количество митохондриальных белков, которые обычно участвуют в энергетическом обмене. В этих белках, видимо, и кроется основная причина поседения. Они становятся активными в ответ на стресс, и связаны с другими признаками старения.

Хома Брут, читая Писание над гробом дочки пана сотника, поседел за одну ночь. Пусть это его и заботило в последнюю очередь. Но и без повести «Вий» полно свидетельств, когда седина у людей появлялась после каких-то глубоких переживаний и потрясений. Так же известно, что средняя скорость роста волос – 1 сантиметр в месяц. Руководствуясь этими соображениями, ученые составили подробные отчеты о событиях в жизни участников исследования за последний год, а потом сравнивали памятные даты с теми участками волос, которые им соответствовали. И получили вполне себе наглядную картину, как цвет волос менялся в зависимости от стресса, который переживал хозяин шевелюры.

Больше всего исследователей поразил пример 30-летней азиатки. В ее в волосах обнаружилась седая полоса шириной в 2 см. Как оказалось, она полностью соответствовала двухмесячному стрессу, который женщина пережила во время драматичного развода.

А еще одному участнику исследований для того, чтобы восстановить свой первоначальный цвет волос, хватило двухнедельного отпуска. И ученые были поражены, получив доказательства, что седина может исчезнуть так быстро. Ведь ранее считалось, что для того, чтобы поседеть или восстановиться, нужно примерно три месяца.

А теперь ученые полны оптимизма и строят планы, как эти исследования им помогут в создании средств против седых волос. И просто хороший отдых без стрессов – не единственное лекарство. Теперь, когда установлено, какие именно белки покрывают «серебром» наши головы, можно ожидать от фармацевтов новые разработки.