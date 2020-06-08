Кремль видит поддержку поправок в Конституцию

В Кремле видят поддержку большинством граждан поправок в конституцию, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Для президента чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали. И именно наши граждане поддержали поправки в Конституцию, - сказал Песков - Путин неоднократно подчеркивал, что соответствующий указ вступит в силу только после того, как и если поправки будут поддержаны гражданами нашей страны.

Несмотря на существование различных точек зрения, в целом жители страны выступают за принятие поправок.

- Пока однозначно превалирует поддержка пакета поправок в Конституцию - об этом свидетельствуют почти все социологические исследования, - подчеркнул Песков. - Крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки. Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, но кроме этого желающие могут проголосовать на протяжении 6 дней до этой даты.