Анастасия Ракова: Льготы и социальные выплаты в Москве получают более 4 млн человек

Более 4 млн москвичей получают льготы и пособия от города. Социальную поддержку оказывают более 40 тысяч сотрудников. Как это происходит в период пандемии в эфире телеканала «Россия 24» рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра по социальному развитию.

- Социальная сфера в Москве развита, работает у нас 40 тысяч сотрудников, действует в Москве 167 учреждений. Льготы и социальные выплаты получают более 4 млн человек – это практически каждый третий москвич, - сказала Анастасия Ракова.

Помощь получают и инвалиды, и дети, оставшиеся без родителей, а также семьи, которые находятся в сложной ситуации. Помощь получают и люди, которые потеряли работу и длительное время не могут ее найти.

- Оказываем психологическую помощь и помогаем женщинам, которым нужна помощь юристов. А также людям, которые не могут выходить из дома по состоянию здоровья. У таких людей нет родственников, которые могли бы им помочь, и постоянно ухаживать за ними, - говорит Анастасия Ракова.

Сейчас в Москве помощь получают 130 тысяч человек, у которых нет родственников, и они самостоятельно не могут выйти из дома. Им помогали даже в период пандемии.

В условиях коронавируса увеличилась нагрузка на соцработников. Уже в конце марта появилось более 2 млн новых получателей услуг – людям помогали принести продукты, лекарства, вынести мусор, погулять с собакой. За короткое время удалось привлечь более 1500 волонтеров. Большая нагрузка пришлась и на реабилитационные центры, которые раньше оказывали услуги инвалидам. Временно в связи с пандемией они приостановили работу, но на их базе были организованы обсервационные центры, куда попадали инфицированные люди (с легкой формой).

Также Анастасия Ракова рассказала, что пришлось применять всевозможные инновации, в их числе создание колл-центра, который принял около 1 млн звонков, из них 500 тысяч человек обращались с конкретными просьбами (нужны лекарства или продукты, кормы для животных).

- Колл-центр автоматически проверял, болеет ли человек коронавирусом, или проживает ли человек с инфицированным в одной квартире, чтобы правильно развести потоки. Автоматически звонок переводился на необходимый район, а в течение нескольких часов ответственный сотрудник связывался с заявителем, уточнял, что нужно и время доставки. Большинство заявок мы могли оказывать в тот же день, - рассказала Анастасия Ракова.

Социальные работники, по словам заммэра, перевели проект «Московское долголетие» в режим онлайн и продолжали проводить 20 курсов через интернет. Труд социальных сотрудников был соответствующе оценен в период пандемии - назначены доплаты в размере 25 000 рублей. В ближайшее время все проекты, которые были реализованы до пандемии, продолжат работу. А также Московские центры социального развития, которые пришлись по душе многим москвичам, а до конца года в городе откроют еще три подобных центра.

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