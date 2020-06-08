Герхард Шредер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

5 июня на первом после годового собрания акционеров заседании совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер был переизбран на пост председателя совета директоров компании. Германский политик входит в совет директоров «Роснефти» и неизменно возглавляет его с сентября 2017 года.

ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ САНКЦИЙ

Обратим внимание, что с октября 1998 года по ноябрь 2005 года Герхард Шредер возглавлял федеральное правительство Германии. В этот период он реализовал ряд знаковых энергетических проектов. В настоящее время он также является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северный поток-2».

Герхард Шредер - активный сторонник комплексного развития отношений между ЕС и Россией. Он всегда отмечал, что считает важным интеграцию России и ее топливно-энергетического комплекса в мировую экономику, а также последовательно выступает за отмену санкций против России. В мае 2020 года Шредер заявил о необходимости пересмотреть санкционную политику из-за пандемии коронавируса.

«В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — пояснил политик.

«С учетом наличия на территории Германии ключевых нефтеперерабатывающих активов и открытия немецкого офиса, вхождение господина Шредера в качестве независимого директора в состав совета директоров, безусловно, будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию её присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных отношений с западными партнерами и усилению позиций не только «Роснефти», но и в целом стимулированию торгово-экономических связей между нашими странами», - заявлял в октябре 2017 года Игорь Сечин, представляя кандидатуру Герхарда Шредера акционерам.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОСНЕФТИ

Одной из своих целей во главе совета директоров Шредер называл укрепление позиций «Роснефти» на рынке ФРГ, где компания через свою "дочку" Rosneft Deutschland владеет долями в трех немецких НПЗ – MiRO, PCK и BayernOil и является третьим по величине нефтепереработчиком Германии.

В 2018 году Rosneft Deutschland начала маркетинг и продажи битума в ФРГ и соседних странах, а также наладила производственно-сбытовую сеть для полимерно-модифицированного битума «Альфабит», изготовленного по собственной технологии «Роснефти».

С 2019 года RDG приступила к прямым продажам нефтепродуктов, которые производятся на трех немецких НПЗ, в которых у «Роснефти» есть доля. Среди ассортимента реализуемых нефтепродуктов – бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, мазут, продукты нефтехимии. Продукция доставляется как напрямую с НПЗ, так и с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории страны. Сегодня клиентская база RDG уже превышает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

Кроме того, в декабре 2019 года RDG приобрела 3,57% акций НПЗ Bayernoil у BP Europa, увеличив свою долю в заводе до 28,57%. Благодаря закрытию этой сделки компания нарастила свою долю в перерабатывающих мощностях Bayernoil до 3 млн тонн в год, а общий объем переработки «Роснефти» на немецких НПЗ достиг 12,8 млн тонн в год. Приобретение доли в Bayernoil укрепило позиции «Роснефти» как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии.

Напомним, на годовом собрании «Роснефти», состоявшемся 2 июня, акционеры избрали состав совета директоров, куда, кроме Шредера, вновь вошли: глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики Александр Новак, представители Qatar Investments Authority (владеет 18,93% акций «Роснефти») Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор Школы финансов Факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли и председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

В состав совета также вошли два новых члена – помощник президента РФ Максим Орешкин и новый руководитель британской BP (владеет 19,5% акций «Роснефти») Бернард Луни.