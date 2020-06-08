Вслед за Роналду: Месси покинул топ-10 самых дорогих футболистов

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси покинул десятку самых дорогих футболистов «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Аргентинец расположился на 22-й строчке. Его стоимость теперь оценивают 100,1 миллиона евро тогда как ранее он стоил 125,5 миллиона евро

Лидером рейтинга остается нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе - 259,2 миллиона евро. За ним следует нападающий «Ман Сити» Рахим Стерлинг (194,7), а третье место занимает полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1).

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков топ-5 лиг Европы выглядит следующим образом:

1. Кильян Мбаппе, «ПСЖ» — 259,2 миллиона евро;

2. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — 194,7 миллиона евро;

3. Джейдон Санчо «Боруссия» Д — 179,1 миллиона евро;

4. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 171,1 миллиона евро;

5. Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» — 152,3 миллиона евро;

6. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 144,9 миллиона евро;

7. Садио Мане, «Ливерпуль» — 139,2 миллиона евро;

8. Антуан Гризманн, «Барселона» — 136,4 миллиона евро;

9. Альфонсо Дэвис, «Бавария» — 133,5 миллиона евро;

10. Харри Кейн, «Тоттенхэм» — 118,7 миллиона евро.