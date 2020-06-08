Новый пешеходный мост в Москве соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную

В Москве построят новый мост для пешеходов. Он соединит пешеходные маршруты, проходящие по Крымской и Якиманской набережным, а также повысит доступность культурной зоны на стрелке Золотого острова.

- Его длина составит 56,6 метра, ширина — четыре метра, - рассказали в мэрии Москвы. - Пешеходная нагрузка будет достигать 900 человек в час.

Новый мост сократит в разы маршрут москвичей и гостей города от памятника Петру I и территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» (сейчас это зона с магазинами и кафе) в парк искусств «Музеон» .

Каким будет новый пешеходный мост в Якиманке, решат москвичи, принявшие участие в голосовании в проекте «Активный гражданин». Все пожелания по форме и цветовой гамме будут переданы разработчикам проектов.

Москвичам в ближайшее время покажут проекты и дадут возможность высказать свое мнение, не выходя из дома.

- Оставить свой отзыв можно будет в проект «Активный гражданин» на сайте или в мобильном приложении, - рассказали в мэрии Москвы.