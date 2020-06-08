Московская полиция ищет семью, в которой отец-транссексуал приучает 8-летнего сына носить женскую одежду

Началась эта история около года назад. К Татьяне в друзья добавилась незнакомая девушка по имени Марина (имена изменены). Отказывать в онлайн-дружбе Татьяна не стала и заявку в друзья приняла, хотя общение было редкое и прохладное, через какое-то время новая знакомая стала делиться подробностями своей жизни. Марина рассказала, что воспитывает 7-летнего сына и даже прикрепила фотографию мальчика к сообщению в диалоге. Переписка кажется совсем безобидной, если бы не одно "но". Ребёнок на фото был одет как девочка: юбка, колготки и разноцветная заколка в волосах. Татьяна подумала, что это розыгрыш и человек, который с ней общался в сети просто обладает странным чувством юмора. Женщина решила прекратить общение с Мариной, но любопытство взяло верх. Татьяна решила точно убедиться, что это шутка и вернулась к переписке.

Женщина стала расспрашивать новую знакомую о том, почему ребёнок так одевается, и как относятся в школе к его внешнему виду. Собеседница охотно раскрывала карты, рассказывая, что мальчик ходит в таком виде только дома, по той причине, что переодевание в женскую одежду не приветствуется в обществе и, дабы избежать осуждения, уроки ребёнок посещает в обычном костюме. А вот за закрытыми дверями квартиры он сам с удовольствием переодевается в девичью одежду. Татьяна повнимательнее присмотрелась к аккаунту собеседницы, и увидела, что на фото изображен переодетый в женщину мужчина. Ситуация всё больше шокировала женщину, она не могла понять, с какой целью новый друг начал с ней общение.

Через какое-то время мужчина прислал ей видео, на котором был запечатлен транссексуал, а после этого рассказал, что недавно к ним в гости заходил мужчина, с которым они приятно проводили время, а мальчик и его мама при этом присутствовали и даже принимали участие во взрослом досуге. В этот момент Татьяна серьёзно забеспокоилась и решила сообщить о своём виртуальном друге в полицию.

— Поступило заявление от 43-летней жительницы Москвы с просьбой проверить информацию, полученную из переписки в социальной сети с женщиной, которая рассказала заявительницы о действиях сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего сына, — рассказал kp.ru источник

По предварительным данным семья проживает в районе Измайлово. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства и ищет пару с 7-летним ребёнком.