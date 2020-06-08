«Принцип разумной достаточности»: чем помогут онлайн-решения для бизнеса

Пандемия привела к трансформации бизнеса. Вынужденный карантин подстегнул многие процессы цифровизации. И пути назад, похоже нет. Эксперты прогнозируют частичный отказ от офисных площадей, развитие онлайн-торговли и других удаленных сервисов. Как бизнесу выжить сейчас? И в каком направлении лучше развиваться, чтобы обойти конкурентов? Этому была посвящена очередная «Деловая пятница» на радио «Комсомольская правда». Тема дискуссии – «Цифровые антикризисные решения для малого и среднего бизнеса».

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ОТ ГОСУДАРСТВА

В последние годы на поддержку малого и среднего предпринимательства государство потратило более 500 млрд рублей. В основном деньги ушли на информирование. В частности, на проведение очных консультацию и создание сервисов, полезных для бизнеса. Пандемия только подстегнула этот процесс.

- У нас создается цифровая платформа, которая станет единой точкой входа для всех мер поддержки. Она уже работает в тестовом режиме. А полностью должна запуститься после 1 июля. Нам хочется сделать продукт, который будет интересен и удобен для конечного пользователя, - говорит Олеся Тетерина, замдиректора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития.

Основная проблема господдержки в том, что одновременно применяются сотни различных мер. Чтобы разобраться в хитросплетениях государства, тонкостях и нюансах, нужно потратить уйму времени, но в итоге так и не получить нужную помощь. Эту проблему в государстве увидели и теперь планируют ее решить.

- Наша задача – сделать обращение за мерами поддержки и общение с государством максимально простым и понятным, - говорит Олеся Тетерина.

По ее словам, цифровая платформа станет агрегатором не только госуслуг, но и проверенных бизнес-предложений (например, от тех же банков или телекоммуникационных компаний). Эксперты оценивают эту работу положительно. Но останавливаться на достигнутом не стоит. Работы еще много.

- Законотворцы стали значительно лучше нас слышать. Из-за пандемии законы принимаются быстрее. К примеру, был принят закон о дистанционной торговле лекарствами. Нужен в принципе закон «Об электронной коммерции». Потому что мы в новых реалиях уже живем, но они никак законодательно не закреплены, - говорит Владимир Маслов, директор департамента цифрового развития Торгово-промышленной палаты РФ.

УДАЛЕНКА – НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

Давно известно, что переход на удаленный режим работы – это возможность оптимизации затрат. А сейчас – еще и жизненная необходимость. Если клиент не может прийти в офис, потому что его нет, вряд ли такой бизнес сможет сохранить клиента.

- Потребительская модель поведения меняется, поэтому каждый бизнес, желающий оставаться «на плаву» или имеющий амбиции на рост, должен задуматься о переходе на онлайн-сервисы. МТС Банк в настоящий момент развивается в соответствии с этими трендами, мы меняемся вместе с нашими клиентами, стараемся не только слушать, но и слышать. Так, банк недавно апгрейдил каналы дистанционного обслуживания бизнеса: интернет-банк и мобильное приложение, улучшив их интерфейс и добавив новые финансовые и нефинансовые функции – например, автоматическую и бесплатную проверку контрагентов. Также банк перезапустил процесс дистанционного подключения расчетно-кассового обслуживания – предприниматели могут открывать расчетный счет без посещения офиса», - рассказал Валерий Талалаев, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка.

Переход на удаленный режим не должен отражаться на качестве предоставляемых услуг, поэтому стоит находишь себе в помощники проверенного поставщика, который сам умеет работать в онлайн-каналах.

- Мы были пионерами в удаленной работе. Сами используем все эти инструменты. У нас переход на удаленку прошел незаметно. Но для наших клиентов картина поменялась существенно, - говорит Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом компании «ВымпелКом». – Поэтому мы активно помогали им в этом процессе. Начиная от организации доставки для кафе или продуктового магазина и заканчивая организацией аудио-видео трансляция для религиозных служб.

С КЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

Тем не менее, как известно, сеть Интернет – это большая помойка. Найти что-либо в поиске очень сложно. Нужно отсеять массу нерелевантных ссылок. Как найти те сервисы, которые действительно принесут пользу бизнесу, а не заберут деньги в обмен на ничего не значащие обещания?

- В Сети огромное количество ресурсов по развитию бизнеса, продвижению в социальных сетях и т.д. Разобраться, чем компания А лучше, чем компания Б, достаточно сложно. В малом бизнесе нет директора по маркетингу или закупкам. Это по большей части всего несколько человек. В таких ситуациях лучше обращаться к проверенным поставщикам. Либо к тем, кто кем-то рекомендуется. Либо к лидерам рынка, поставщикам решений, которые точно сделают все хорошо. Полученная ценность и сервис в этом случае будут гораздо выше, - считает Максим Свердлов.

По его словам, чтобы получить максимальный эффект, нужно довести до совершенства две составляющие: продвижение и бесперебойную коммуникацию с клиентами. Но не только. Нужны еще и отлаженные внутренние процессы.

- Для обеспечения деятельности бизнеса на высококачественном уровне нужна организация и автоматизация множества процессов. В данном случае приходят на помощь сервисы юридической поддержки, программное обеспечение, позволяющее создать сайт, выстроить работу с клиентами (CRM), обеспечить электронный документооборот как внутри компании, так и с ее клиентами, сервисы продвижения компании на рынке и создания потребительского трафика, финансовые услуги и т.д. Основываясь на знаниях о своем клиенте, банк может предложить ему весь спектр услуг, необходимых для обеспечения ведения бизнеса, значительно минимизируя его затраты, - говорит Валерий Талалаев.

ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО?

Начинающие бизнесмены как правило не обладают большим капиталом, чтобы сразу вложить деньги в установку пусть даже очень полезных сервисов. Как понять, окупятся ли эти инвестиции, когда будущее туманно?

- Мой любимый продукт - это платформа «Собери свой бизнес». Мы внедрили онлайн-витрину из более, чем 30 партнерских решений для наших клиентов. Здесь в режиме «одного окна» представлен оптимальный набор сервисов для разной специфики бизнеса и отрасли, - говорит Валерий Талалаев. – Отдельное приобретение таких решений обойдется предпринимателю в разы дороже. Мы все понимаем, что любой сервис – это труд многих людей, это необходимость его поддержки и сопровождения, что означает его «платность». При этом, покупая перечень необходимых услуг в пакете, можно прилично сэкономить средства до 300 000 рублей в год и направить их на развитие бизнеса. Кроме того, банк проверяет всех партнеров и гарантирует прозрачность, качество и безопасность.

- Конечно, всегда интересно все построить сразу «как надо». Но это вопрос рисков. Мне кажется, важен принцип разумной достаточности, - считает Владимир Маслов. - Надо идти постепенно. Все пробовать, а потом не лениться и считать, что приносит какие-то плоды, а что не работает. Конечно, нужно обязательно внедрять системы CRM. Возможно, поначалу самые простые. При этом, даже выбирая бесплатные сервисы, лучше сразу смотреть – может ли это решение масштабироваться и сможет ли оно закрывать все ваши потребности в будущем.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

msp.economy.gov.ru/

mtsbank.ru/malomu-biznesu/

mirbeeline.ru/b2b

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