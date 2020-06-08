В Москве уличные музыканты на время карантина ушли давать концерты в соцсети и стали собирать тысячи зрителей

С Виталиком Шамановым мы осенью прошлого года делали репортаж про музыкантов, играющих в пригородных поездах. Шаманов - участник московской группы РХБЗ. На жизнь зарабатывает, играя по электричкам. В «мирное время» парень почти каждый день мотается с гитарой и усилителем на тележке по «собакам». Из Москвы в область, из области назад в Москву. И так два-три раза в сутки. Виталик прекрасно поет, аккомпанируя на гитаре - «Машина Времени», Высоцкий, Цой и много лирического русского рока.

И тут на днях вижу уведомление в ВКонтакте: Виталий Шаманов начинает концерт в онлайне… Теперь такое запросто: вести онлайн-трансляцию может кто угодно. Шаманов в сети поет, принимает заказы на исполнение разных песен. Тут же указан номер банковской карты. Теперь такие концерты для многих уличных музыкантов - единственная возможность хоть что-то заработать на карантине, когда перемещаться по городу нельзя.

ЗРИТЕЛИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

- Я ушел в этот «отпуск» еще в конце марта, - говорит Шаманов. - Посидел несколько дней без дела, потом решил поиграть в интернете, попеть. Мне такой формат нравится: я тут и свои новые песни могу играть, проверять их на публике…

К трансляции имеют возможность подрубиться люди из любой точки России. Хоть из Владивостока, хоть из условного Оренбурга с Липецком. Онлайн-концерт длится 2-3 часа и зрители постоянно меняются. Кто-то включился, кто-то ушел в онлайн. У Шаманова пока личный рекорд - 25 человек в трансляции одновременно.

В Сети, конечно, никаких аплодисментов не слышно. Тут голосуют комментариями и лайками. И деньгами, конечно. Это для музыкантов, у которых на карантине вообще никаких заработков, самое важное. Правда, цен за билеты нет. Хочешь - бесплатно слушай, хочешь - отблагодари музыканта, номер карты известен.

- Максимальная сумма, которую я заработал за такой концерт - две тысячи рублей, - делится Виталик. - Но бывало, что и вообще ничего не зарабатывал. Прямо ноль рублей. Скорей бы уж карантин закончился.

Концерты Виталия Шаманова: https://vk.com/id146744611.

61 ДЕНЬ В ЭФИРЕ

- Я уже шестьдесят один день подряд в онлайне концерты играю, - смеется музыкант Томми Нокер (по паспорту - Руслан Дюсьметов).

У Томми есть своя фишка. Для каждого концерта, который стартует ровно в 20:00, он придумывает определенную тематику. Под это подбирает какие-то истории, которые травит между песнями. Ну и сами песни, естественно. На днях, например, был «мистический день», посвященный роману «Мастер и Маргарита». По музыкальному наполнению приходилось налегать на «Короля и Шута». До этого он отмечал день рождения Ленина (оказалось, Руслан внешне похож на Ильича, а гимн СССР под гитарку звучит очень душевно), День космонавтики и все в таком духе.

Томми Нокер.Фото: Youtube

- Подписчики мне пишут, что многие смотрят меня на большом телевизоре. (Теперь несложно отправить «картинку» из соцсетей на экран ТВ, - Авт.). Говорят, каждый вечер накрывают стол, садятся у телека, выпивают, кушают, и поют со мной. Как будто мы в одной компании сидим. Хотя они в этот момент в Стерлитамаке или Заполярье, а я в Москве. Чаще всего заказывают «Кино», «Крематорий», «Сплин», «ДДТ».

У каждой такой трансляции в среднем по 3-4 тысячи просмотров. Правда, в супергонорары это вовсе не выливается. Слушать-то можно и бесплатно. Что многие и делают. По словам парня, его личный рекорд заработков в интернете за день - 3,5 тысячи рублей. Хотя бывало, что народ и 300-500 рублей за весь концерт набрасывал.

- Я за любые донаты (так в интернете называют свободные пожертвования, - Авт.) благодарен. Если б, конечно, еще за аренду квартиры не нужно было платить. Прошу хозяина подождать - работы же нет. Но он на встречу не идет. Так что будут продолжать свои концерты. Каждый день. Тут каждый рубль на счету.

Концерты Томми Нокера: https://vk.com/t.noker.

9 МАЯ - ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Мужчина в кожаной ковбойской шляпе вещает прямо из профессиональной студии. Это по звуку слышится. Все чисто, нотка к нотке. Олег Мокряков - одна из локальных легенд московских уличных музыкантов. Ветеран движения, можно сказать. Звезда старого Арбата и «Музыки в метро». Во время карантина он дает онлайн-концерты один раз в неделю, готовя специальную программу. Например, 13 апреля, в День рождения рок-н-ролла (да-да, есть и такой праздник) он здорово попел Элвиса Пресли, Билла Хейли, «Битлз». Всю классику, в общем. Без наших тоже не обошлось - Майка Науменко спел и, по специальному заказу подписчицы, песню «Бэлла Чао» в вариации Муслима Магомаева.

Олег Мокряков - одна из локальных легенд московских уличных музыкантов.Фото: Youtube

- 250 рублей за эту трансляцию заработал, - говорит Мокряков.

Рассказывает, что конкуренция среди дающих в сети концерты уличных музыкантов сейчас очень большая. И лучше себя на этом рынке чувствуют те, кто играет каждый, собирая вокруг себя новую аудиторию.

- А я каждый день не могу, у меня заказы по студийной работе.

По словам Мокрякова, многие московские «уличники», посидевшие пару недель без работы, все равно стремятся вернуться на улицы. Самый распространенный вариант - в ближайший переход, чтоб не удаляться далеко от дома и не нарваться на штраф.

- Самые храбрые, конечно не лезут в центр, где много полиции. Играют в спальных районах, на окраинах, - говорит Олег. - Людей на улицах немного, но хоть какие-то заработки есть. Ну, тысячу рублей хотя бы можно за два-три часа насобирать. Я и сам вчера решил попробовать в электричках поиграть (оформил разовый пропуск до Нахабино, - Авт.). Проехал туда - еще более-менее, около 500 рублей заработал. А назад - глухо. Шел по вагонам и считал людей: ровно девять человек встретил в поезде до самой Москвы.

Мокряков рассказывает, что у уличных музыкантов в году есть два самых щедрых в смысле денег сезона - май и август.

- А 9 мая - это день, в который при определенном раскладе можно заработать, как иногда за месяц. Но в этом году все совсем скромно получилось…

Концерты Олега Мокрякова: https://vk.com/olegakula.