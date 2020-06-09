2020-06-08T20:23:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 9 июня 2020 составило 476 658 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших в России на 9 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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476 658 человек признано заболевшими с начала пандемии коронавируса в России. За последние сутки этот список пополнили 8985 человек из 83 регионов страны.

- За сутки полностью выздоровели 3957 человек. За весь период зафиксировано 5971 летальный исход, выздоровели 230 688 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Накануне стало известно, что Москва наконец выходит из режима самоизоляции. С 9 июня отменяется и пропускной режим, график прогулок. Выходить на улицу разрешили даже жителям в возрасте 65+. ДО конца месяца по утвержденному графику откроются парикмахерские, стоматологии, фитнес-клубы, бассейны, библиотке и другие заведения.

- Убедительно просим вас продолжать сохранять осторожность и внимательно относиться к безопасности себя и других. Не забывайте о масках и перчатках во время пользования общественным транспортом, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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