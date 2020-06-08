Что может сделать человечество для спасения Мирового океана?

8 июня Фонд Росконгресс при поддержке АО «ОСК» провел онлайн-сессию о глобальных экологических проблемах Мирового океана «Спасти Мировой океан. Миссия выполнима?». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню океанов, который ежегодно привлекает внимание мировой общественности к защите флоры и фауны океана от вредного воздействия человека.

Участниками дискуссии стали журналист, ученый, внук знаменитого французского исследователя и режиссера Жака-Ива Кусто Филипп Кусто-младший, председатель Парижского форума мира, генеральный директор Всемирной торговой организации (2005–2013) Паскаль Лами, фотограф и биолог Кристина Миттермейер, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, легендарный хоккеист, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, президент Республики Коста-Рика (1994–1998), основатель проекта Antarctica2020 Хосе Мария Фигерес, экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью, советник по вопросам политики в открытом море для Глобальной морской и полярной программы Международного союза охраны природы Кристина Жерде.

Эксперты обсудили текущее состояние Мирового океана, оценили меры и стратегии по его сохранению и оздоровлению. Особое внимание они уделили влиянию пандемии коронавируса на окружающую среду и перспективам работы по снижению ущерба океану.

Президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов отметил лидирующую позицию России в вопросе сохранения экологии Мирового океана.

- Перед научным сообществом стоит вызов, как двигаться за рамки традиционных территорий и помогать океану выжить. Если где-то меняется климат, реакция на это будет заметна почти сразу, и мы пытаемся следить за этим трендом. Хочу пригласить коллег к нам в 2022 году, когда мы запустим безопасную ледостойкую самодвижущуюся исследовательскую платформу „Северный полюс“. Мы пытаемся развить и сделать обычным это решение для океанов, которое не будут вредить среде, – сказал эксперт.

Эксперты обсудили перспективы программы «30% к 2030 году», согласно которой к 2030 году 30% поверхности Земли, включая море и сушу, получит статус «охраняемой территории». Документ ООН объединяет меры по поддержанию жизнеспособности экосистем Земли, сокращению загрязнений океанов и почвы. Осенью 2021 года в ходе COP26 – климатического саммита ООН – документ подпишут представители около 200 стран. До этого, осенью 2020 года, ожидается встреча Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), куда входят 26 членов. Участники намерены организовать крупнейшую в мире защитную зону в Антарктике площадью 4 млн км2.

- Сегодня на разных уровнях и в разных организациях мы пытаемся продвинуть повестку охраны: меры поддержки регенерации морских ресурсов и защиты морских систем от влияния человека. Если нам удастся согласовать предложения по утверждению морских охраняемых районов в Антарктике, появится самая крупная по площади природоохранная зона, созданная человеком. Россия должна быть в авангарде этой работы – прекрасный повод отметить двухсотлетие открытия континента в 2020 году!» – заявил председатель Парижского форума мира, генеральный директор Всемирной торговой организации (2005–2013) Паскаль Лами. - При этом защита океана не является попыткой убить «синюю экономику», экология не идет вразрез с экономикой, - добавил он.

- Это очень важный вопрос не только с точки зрения климата, но и с точки зрения равенства и борьбы с бедностью. Если мы сохраним 30% Мирового океана, это станет зоной перерождения для жизни морских организмов, даст возможность полностью восстановить здоровье океана. Нужно прекратить нерегулируемое рыболовство, выброс пластика в океан, использование дополнительных средств мелиорации. Какой океан мы оставим детям и внукам? Сегодня на каждые 3 кг рыбы в океане 1 кг пластика и гораздо меньше жизни, чем раньше. Мы живем с помощью океана и должны сохранить его для тех, кто будет жить после нас!» – заявил в ходе сессии экс-президент Республики Коста-Рика, основатель проекта Antarctica2020 Хосе Мария Фигерес. По его словам, океан – самая важная часть жизни на Земле, а Арктика и Антарктика похожи на легкие человеческого тела.

- Это станет самым большим актом создания природоохранной территории в истории человечества. Россия в этой организации играет ведущую роль. Это будет дар России человечеству! – заявил Фигерес.

Эксперты отметили, что намерения сохранить Антарктику такой, какой она является сейчас, будет величайшим достижением человечества.

По завершении сессии Филипп Кусто пригласил коллег принять участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Мероприятие пройдет в России, в Санкт-Петербурге, в 2021 году.

Трансляция доступна на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайте, YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», группе в Facebook.