Наргиз после отмены самоизоляции поедет к внуку, а Наталья Гулькина пойдет в кафе

С завтрашнего дня в Москве отменяют режим самоизоляции. За два с лишним месяца все мы потихоньку начали привыкать к локдаун-образу жизни и научились готовить ресторанные блюда, отмечать дни рождения по «зуму», заниматься спортом и танцевать бачату по «скайпу», а еще - лучше прислушиваться к себе и своим близким, гулять по расписанию домов и здороваться локтем на дистанции в полтора метра. Но есть дела, которыми заняться в условиях карантина невозможно – в первую очередь это касается нашей работы, перемещений по миру и много другого. Пока мы ждем полного снятия режима ограничений, российские артисты рассказали, чем мечтают заняться после пандемии.

Наргиз, певица:

«В первую очередь, мы с Виктором Дробышем займёмся полноценной работой над новыми треками. Сразу начнём подготовку к гастрольным турам, где меня уже просто заждались мои любимые поклонники! Сидя дома на самоизоляции, у меня накопилось много любопытных идей по режиссуре своей концертной программы. Уйма новых, занятных проектов и предложений. Встречи с интересными людьми, съемки, интервью, фотосессии и репетиции... Ну и самое главное - это поездка на родину, где я наконец-то смогу обнять своих детей, внука и мамочку».

Наталия Гулькина, певица:

«После карантина я, как и многие, хочу отправиться в какое-нибудь людное место, например, в парк – покататься на велосипеде, посидеть в уютном летнем кафе, вкусить аромат свежевыпеченных круассанов, выпить молотый кофе. Очень хочется разделить эти ощущения со всеми окружающими людьми, обменяться, пусть не объятьями, но улыбками. Или пойти в театр, кино. А еще, конечно же, отправиться к морю. Хочется спешить жить, хорошей погоды и замечательного настроения!»

gulkina_natalia Супер съёмки

Ирина Миронова, режиссер-клипмейкер:

«Первое, что я сделаю после окончания самоизоляции - останусь в прежнем режиме. Он оказался результативным и очень подходящим для более глубокого понимания себя. Дело тут не только в самопознании и саморазвитии, но и в дисциплине, которую такой режим подразумевает. Что касается творческих планов, то в ближайшее время приступлю к съемкам большого музыкального фильма, состоящего из восьми клипов. Восемь - знаковое число для кинематографа, вот и мы в ходе съемок поиграем с ним. Это будет визуализация альбома для проекта под названием Siberiahills. Я буду принимать в нем активное участие как создатель целого глобального мира. Это будет ни на что не похожий музыкальный фильм с элементами головоломок и очень экспериментальными сюжетами! Меня очень тронула эта работа певицы Наташи Симаковой, которая много лет занимается собственным творчеством. Это первый ее русскоязычный альбом, он включает в себя 8 композиций и вышел совсем недавно (Sufle, 2020). Вплотную сейчас занимаюсь подготовкой и очень жду этого проекта».

irinamironovamain наш новый клип МОЯ АКТРИСА для @marktishman и @satispivakova

Светлана Ромашина, российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы:

«Конечно же, как и любая девушка я очень хочу поскорее посетить салон красоты: подстричься, сделать маникюр и педикюр, потому что мы все были лишены этих услуг. И разумеется, как действующая спортсменка, я первым делом отправлюсь на тренировку, где и буду проводить все ближайшие дни».

svetlanaromashina Видимо границы откроются еще нескоро, так что путешествовать мы можем пока только по нашим фотоальбомам Это, кстати, Самуи

Шуня Мещерякова, вокалистка группы SHOO:

«Первым делом мы с группой отправимся на репетиции, которых очень давно не было. Даже страшно представить, что мы наиграем, собравшись впервые за такое долгое время. Не буду скрывать, очень хочется сходить в салон красоты и сделать, наконец, маникюр, педикюр и все остальные девчачьи процедуры. Ничего не поделать, уж очень мы привыкли к такого рода комфорту.

Помимо этого, у нас запланирована куча активностей по съемке и записи, которые были отложены из-за того, что пришлось разбежаться по домам. Остальное мы так или иначе научились делать на удаленке, и, наверное, даже будет немного грустно, расставаться с уютными гнездышками, которые мы успели свить в изоляции».

Шуня Мещерякова, вокалистка группы SHOO. Фото: личный архив.

Дуэт #APPolonovGang

«После того, как отменят карантин и отроют границы, мы вернемся домой – в Германию. В России нам очень нравится, но мы соскучились по дому и своим близким. И конечно же, мы ужасно тоскуем по живым выступлениям и общению с поклонниками в реале. А еще очень хочется в кафе или ресторан –провести уютный вечер в хорошей компании за вкусным ужином».

andreyallright Чистые, светлые, непорочные, а главное здоровые!!! Только бы не заболеть берегите себя

Софи Маэда, российско-японская певица:

«Как только закончится карантин, я сразу же отправлюсь репетировать со своей группой! Петь под минус, конечно, можно, но это не так весело и интересно, как совместные репетиции и выступления с командой. Естественно, устрою концерт, позову всех друзей, знакомых и поклонников, запишу все песни в студии и выпущу альбом. А еще прогуляюсь в парке с семьей, отмечу своё 18-летие, выпью шоколадно-сливочный фраппучино в «Старбаксе». Наконец-то встречусь с любимым человеком, который живет в другом городе. А когда авиалинии вернутся в строй, сразу же полечу в Японию - навестить папу, бабушку, тетю и двоюродных братьев!»