Коронавирус в России, последние новости на 9 июня 2020 года: в Москве отменен режим самоизоляции

Жители Москвы наконец могут вздохнуть спокойно. Власти города объявили об отмене режима самоизоляции, графика прогулок, цифровых пропусков. При этом москвичи по-прежнему обязаны носить маски и перчатки в общественных местах.

- В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца месяца в Москве в соответствии с утвержденным графиком откроются бассейны, парикмахерские, театры и музеи. Так, с 9 июня вновь заработает каршеринг, солоны красоты, фотоателье, киностудии, научные институты, а театры и цирки смогут возобновить репетиции.

Вирусолог, доктора медицинских наук, члена-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, куда исчезает коронавирус на примере мегаполиса.

- В Нью-Йорке за время эпидемии COVID-19 возникла иммунная прослойка — примерно 25-30% населения города. Также исследования показывают, что около трети людей могут быть вообще невосприимчивыми к нынешнему коронавирусу. Их организм или сразу справляется с инфекцией, пояснил специалист.