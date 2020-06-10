Баснословные траты звезд: шоппинг на миллион, маска по цене машины и колье с шеи Клаудии Шиффер

С 1 июня, едва в столице открылись магазины, народ ринулся за покупками - поездки в торговые центры, как показало исследование одного из агрегаторов такси, бьют рекорды популярности. Знаменитости не исключение: изголодавшись по шоппингу артисты теперь тратят деньги в реальных, а не виртуальных бутиках. И хотя "бедственное положение артистов" стало одним из символов карантина, многие из них даже не думали экономить. "Комсомолка" изучила последние покупки звезд и узнала, кого из них можно смело назвать транжирой.

Ольга Бузова

Поющая ведущая даже на изоляции не прекращала бурную деятельность: записала несколько песен, продолжала вести "Дом-2" и еще активнее, чем прежде, транслировала в соцсети свою личную жизнь (это, впрочем, теперь тоже работа - блогер называется). Именно в Инстаграме Бузовой ее 21-миллионная армия подписчиков увидела последние обновки. Жених Оли, оказавшийся еще большим шопоголиком, чем она сама, завалил любимую пакетами и коробочками из ЦУМа. В одной из них оказалось роскошное кольцо из белого золота с бриллиантами. За это украшение бренда Van Cllef & Arpels в форме клевера блогер-певец Давид Манукян выложил почти 10 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей). Но даже с таким ценником колечко оказалось распродажным: сейчас на него скидка в 2,5 тысячи "зеленых".

Кольцо Бузовой стоимостью около 700 тысяч рублей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Себя Манукян тоже не обидел. "Настроение было плохое, поэтому пошел в ЦУМ и закупился на миллион. Я купил себе кроссовки тысяч за 60-70, куртку за 93 тысячи. Дорого-богато," - без всякого стеснения похвастался жених Бузовой. Но главная из последних покупок блогера - автомобиль. "Ласточку" Манукян пока скрывает, но, как выяснили пользователи соцсетей, он приобрел спортивный кроссовер по цене от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782493" frameborder="0"></iframe> Возлюбленный Бузовой от тоски купил нарядов на миллион рублей.

Лера Кудрявцева

Телеведущая, оставшись без работы (ее передачи ушли на летние каникулы), с удвоенной энергией занялась домашним хозяйством. Готовка, закупка эко-продуктов - теперь Кудрявцева 24 на 7 образцовая жена и мать. Правда, звезда не учла, что стол ее поклонников куда скромнее, чем у знаменитостей.

- Этим летом моря и океаны вряд ли будут доступны, поэтому будем есть икру. В ней много жирных кислот, витаминов и микроэлементов, которых нам так не хватает, - порекомендовала Кудрявцева черную икру по 15 тысяч за баночку, нарвавшись на шквал критики. "Спуститесь с небес! Да у народа зарплата как раз на одну-две банки", - возмутились подписчики.

Виктория Боня

Одна из самых известных "выпускниц" "Дома-2" провела карантин в разъездах по Европе: Лондон, Канны и вот, наконец, Монако, где Боня решила осесть насовсем. Окончание карантина она отмечала раньше друзей из России - торговые центры в крошечном, но богатом государстве открылись еще месяц назад.

Первым делом Вика, как опытный бьюти-блогер, закупилась косметикой на 1000 евро (почти 85 тысяч рублей) и даже показала на видео сумму чека. Иначе подписчики могли и не поверить - все еще помнят модный конфуз, когда русская красавица вышла на красную дорожку Канн в дешевом платье-подделке известного бренда. Кстати, пока Боня гуляет в Монте-Карло, на родине ее ждут неоплаченные налоги на сумму 230 тысяч рублей - всего-то три похода по магазинам...

Татьяна Брухунова

Молодая жена Евгения Петросяна, которая, как стало известно, живет с юмористом гостевым браком (у супругов две квартиры на одной лестничной площадке), неустанно обустраивает свое гнездышко. За годы в столице Татьяна из тульской простушки стала обеспеченной дамой и теперь может позволить себе роскошь даже в мелочах. Так, на днях жена Петросяна приобрела "умный" чайник, который сам набирает и греет воду (17 тысяч рублей), милую безделушку для ванной - статуэтку в виде лягушки в образе Мэрилин Монро (22,5 тысячи) и милый чайный сериз (26 тысяч рублей). Последнюю покупку обыватели не оценили: мол, чашки и блюдца с разным рисунком смотрятся, как из разных наборов.

Подписчики не оценили разный рисунок на чашках из сервиза Брухуновой за 26 тысяч. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Филип Киркоров

Поп-король, на время карантина лишивший себя удовольствия от покупки дорогих нарядов (сейчас Филипп, наоборот, распродает излишки гардероба), нашел, куда с пользой потратить деньги. В комнате восьмилетнего сына Мартина он сделал ремонт на миллион, и это не преувеличение. Одна только кровать для наследника - роскошное двуспальное ложе итальянского производства - обошлась певцу в 911 тысяч рублей. Плюс отделка и другая мебель - и вот уже траты тянут на стоимость самых дорогих джинсов поп-короля. Брюки с летающими свинками и тигрицами в "жирные" времена Киркоров приобрел почти за 2 миллиона.

Ремонт в комнате восьмилетнего Мартина по цене папиных джинсов. Фото: milanskiy_dom_Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Джиган и Оксана Самойлова

Развод звездной пары еще не состоялся (слушание в суде назначено на 15 июня), а оба супруга уже вовсю на нем зарабатывают. Рэпер вместе со старым другом Тимати выпускает набор фастфуда под названием "О...й хавчик"(это одна из самых крылатых фраз загулявшего после рождения сына артиста), а его жене, у которой в Инстаграме уже 12 млн подписчиков, приносит доход реклама в соцсетях. К лету супруги, которые пока живут вместе в загородном особняке, сделали детям роскошный подарок - надувной аквапарк размером с двухэтажный дом (!). Без учета сборки и доставки такой презент стоит почти 500 тысяч рублей.

Джиган с дочками на фоне аквапарка за полмиллиона.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева

"Королева Рунета" и экс-ведущая телешоу "Орел и решка", которая на днях в честь 17 миллионов подписчиков забабахала пятиминутный салют в центре Москвы и гоняла по городу под шампанским (в этот же вечер случилось печально известное ДТП Михаила Ефремова), не скупится на покупки. В самом начале карантина блогерша приобрела коттедж в элитном поселке, и отсидев там несколько месяцев, готовится наконец сразить публику модными летними нарядами.

Последние обновки Ивлеевой - винтажное колье из кристаллов. Это украшение от Chanel было представлено в коллекции 1996 года, и рекламировала его супермодель Клаудия Шиффер. Сейчас достать такое крайне сложно, и обойдется оно не меньше чем в 2500 долларов (более 170 тысяч рублей за камушки-стекляшки). Еще один примечательный аксессуар Насти - микросумочка известного бренда. За кроху, в которую не поместится даже кредитка, звезда отдала около 20 тысяч.

nastyaivleeva Сумочка Ивлеевой стоит 20 тысяч, колье - под 200

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наташе Королевой припомнили маску по цене машины

Еще в начале эпидемии в России, когда знаменитости между собой устроили негласную гонку за самую роскошную маску, Наташа Королева похвасталась эффектным аксессуаром, расшитый полудрагоценными камнями. Эта маска, сшитая в единственном экземпляре, обошлась звезде в 350 тысяч рублей. Тогда многие отнеслись к этому спокойно, однако, после заявлений ее мужа-стриптизера о бедствующих артистах и обеспеченных пенсионерах, пользователи соцсетей припомнили певице былой шик.

- Маска Наташи Королевой стоит как автомобиль. И эти люди жалуются на безденежье?", - возмутился народ.

Маска Наташи Королевой такая же нарядная, как ее люстра. Фото: скрин с видео: www.instagram.com/koroleva__star/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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