Баснословные траты звезд: шоппинг на миллион, маска по цене машины и колье с шеи Клаудии Шиффер
С 1 июня, едва в столице открылись магазины, народ ринулся за покупками - поездки в торговые центры, как показало исследование одного из агрегаторов такси, бьют рекорды популярности. Знаменитости не исключение: изголодавшись по шоппингу артисты теперь тратят деньги в реальных, а не виртуальных бутиках. И хотя "бедственное положение артистов" стало одним из символов карантина, многие из них даже не думали экономить. "Комсомолка" изучила последние покупки звезд и узнала, кого из них можно смело назвать транжирой.
Ольга Бузова
Поющая ведущая даже на изоляции не прекращала бурную деятельность: записала несколько песен, продолжала вести "Дом-2" и еще активнее, чем прежде, транслировала в соцсети свою личную жизнь (это, впрочем, теперь тоже работа - блогер называется). Именно в Инстаграме Бузовой ее 21-миллионная армия подписчиков увидела последние обновки. Жених Оли, оказавшийся еще большим шопоголиком, чем она сама, завалил любимую пакетами и коробочками из ЦУМа. В одной из них оказалось роскошное кольцо из белого золота с бриллиантами. За это украшение бренда Van Cllef & Arpels в форме клевера блогер-певец Давид Манукян выложил почти 10 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей). Но даже с таким ценником колечко оказалось распродажным: сейчас на него скидка в 2,5 тысячи "зеленых".
Кольцо Бузовой стоимостью около 700 тысяч рублей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Себя Манукян тоже не обидел. "Настроение было плохое, поэтому пошел в ЦУМ и закупился на миллион. Я купил себе кроссовки тысяч за 60-70, куртку за 93 тысячи. Дорого-богато," - без всякого стеснения похвастался жених Бузовой. Но главная из последних покупок блогера - автомобиль. "Ласточку" Манукян пока скрывает, но, как выяснили пользователи соцсетей, он приобрел спортивный кроссовер по цене от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Возлюбленный Бузовой от тоски купил нарядов на миллион рублей.
Лера Кудрявцева
Телеведущая, оставшись без работы (ее передачи ушли на летние каникулы), с удвоенной энергией занялась домашним хозяйством. Готовка, закупка эко-продуктов - теперь Кудрявцева 24 на 7 образцовая жена и мать. Правда, звезда не учла, что стол ее поклонников куда скромнее, чем у знаменитостей.
- Этим летом моря и океаны вряд ли будут доступны, поэтому будем есть икру. В ней много жирных кислот, витаминов и микроэлементов, которых нам так не хватает, - порекомендовала Кудрявцева черную икру по 15 тысяч за баночку, нарвавшись на шквал критики. "Спуститесь с небес! Да у народа зарплата как раз на одну-две банки", - возмутились подписчики.
Виктория Боня
Одна из самых известных "выпускниц" "Дома-2" провела карантин в разъездах по Европе: Лондон, Канны и вот, наконец, Монако, где Боня решила осесть насовсем. Окончание карантина она отмечала раньше друзей из России - торговые центры в крошечном, но богатом государстве открылись еще месяц назад.
Первым делом Вика, как опытный бьюти-блогер, закупилась косметикой на 1000 евро (почти 85 тысяч рублей) и даже показала на видео сумму чека. Иначе подписчики могли и не поверить - все еще помнят модный конфуз, когда русская красавица вышла на красную дорожку Канн в дешевом платье-подделке известного бренда. Кстати, пока Боня гуляет в Монте-Карло, на родине ее ждут неоплаченные налоги на сумму 230 тысяч рублей - всего-то три похода по магазинам...
Татьяна Брухунова
Молодая жена Евгения Петросяна, которая, как стало известно, живет с юмористом гостевым браком (у супругов две квартиры на одной лестничной площадке), неустанно обустраивает свое гнездышко. За годы в столице Татьяна из тульской простушки стала обеспеченной дамой и теперь может позволить себе роскошь даже в мелочах. Так, на днях жена Петросяна приобрела "умный" чайник, который сам набирает и греет воду (17 тысяч рублей), милую безделушку для ванной - статуэтку в виде лягушки в образе Мэрилин Монро (22,5 тысячи) и милый чайный сериз (26 тысяч рублей). Последнюю покупку обыватели не оценили: мол, чашки и блюдца с разным рисунком смотрятся, как из разных наборов.
Подписчики не оценили разный рисунок на чашках из сервиза Брухуновой за 26 тысяч. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Филип Киркоров
Поп-король, на время карантина лишивший себя удовольствия от покупки дорогих нарядов (сейчас Филипп, наоборот, распродает излишки гардероба), нашел, куда с пользой потратить деньги. В комнате восьмилетнего сына Мартина он сделал ремонт на миллион, и это не преувеличение. Одна только кровать для наследника - роскошное двуспальное ложе итальянского производства - обошлась певцу в 911 тысяч рублей. Плюс отделка и другая мебель - и вот уже траты тянут на стоимость самых дорогих джинсов поп-короля. Брюки с летающими свинками и тигрицами в "жирные" времена Киркоров приобрел почти за 2 миллиона.
Ремонт в комнате восьмилетнего Мартина по цене папиных джинсов. Фото: milanskiy_dom_Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Джиган и Оксана Самойлова
Развод звездной пары еще не состоялся (слушание в суде назначено на 15 июня), а оба супруга уже вовсю на нем зарабатывают. Рэпер вместе со старым другом Тимати выпускает набор фастфуда под названием "О...й хавчик"(это одна из самых крылатых фраз загулявшего после рождения сына артиста), а его жене, у которой в Инстаграме уже 12 млн подписчиков, приносит доход реклама в соцсетях. К лету супруги, которые пока живут вместе в загородном особняке, сделали детям роскошный подарок - надувной аквапарк размером с двухэтажный дом (!). Без учета сборки и доставки такой презент стоит почти 500 тысяч рублей.
Джиган с дочками на фоне аквапарка за полмиллиона.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Настя Ивлеева
"Королева Рунета" и экс-ведущая телешоу "Орел и решка", которая на днях в честь 17 миллионов подписчиков забабахала пятиминутный салют в центре Москвы и гоняла по городу под шампанским (в этот же вечер случилось печально известное ДТП Михаила Ефремова), не скупится на покупки. В самом начале карантина блогерша приобрела коттедж в элитном поселке, и отсидев там несколько месяцев, готовится наконец сразить публику модными летними нарядами.
Последние обновки Ивлеевой - винтажное колье из кристаллов. Это украшение от Chanel было представлено в коллекции 1996 года, и рекламировала его супермодель Клаудия Шиффер. Сейчас достать такое крайне сложно, и обойдется оно не меньше чем в 2500 долларов (более 170 тысяч рублей за камушки-стекляшки). Еще один примечательный аксессуар Насти - микросумочка известного бренда. За кроху, в которую не поместится даже кредитка, звезда отдала около 20 тысяч.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Наташе Королевой припомнили маску по цене машины
Еще в начале эпидемии в России, когда знаменитости между собой устроили негласную гонку за самую роскошную маску, Наташа Королева похвасталась эффектным аксессуаром, расшитый полудрагоценными камнями. Эта маска, сшитая в единственном экземпляре, обошлась звезде в 350 тысяч рублей. Тогда многие отнеслись к этому спокойно, однако, после заявлений ее мужа-стриптизера о бедствующих артистах и обеспеченных пенсионерах, пользователи соцсетей припомнили певице былой шик.
- Маска Наташи Королевой стоит как автомобиль. И эти люди жалуются на безденежье?", - возмутился народ.
Маска Наташи Королевой такая же нарядная, как ее люстра. Фото: скрин с видео: www.instagram.com/koroleva__star/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU