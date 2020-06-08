2020-06-08T21:36:18+03:00
Общество

Владимир Путин - о социальных поправках в Конституцию: «Это нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед»

Как изменится жизнь соцработников после принятия поправок?
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент Владимир ПутинПрезидент Владимир ПутинФото: REUTERS
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8 июня, в День социального работника, президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с соцработниками страны. Глава государства особо поблагодарил участников встречи за их самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

По понятным причинам в этом году не проводилась прямая линия с президентом, но формат совещаний в режиме ВКС позволил охватить гораздо больше количество людей, услышать их и помочь.

Глава государства особо отметил непреходящими нравственными нормами социальных работников сострадание, взаимопомощь и милосердие.

«Эти ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости, - отметил президент. - Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки».

Речь идет о поправках в три статьи Конституции. В ст. 75. ч.7 появятся слова о гарантиях в России обязательного социального страхования, адресной социальной поддержке граждан и индексации социальных пособий и иных социальных выплат. В ст. 67.1, ч.4. государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. А в ст. 114 правительство РФ берет на себя следующее обязательство: «Обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни».

Владимир Путин подчеркнул, что эти нормы «прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку».

Эксперты отмечают, что социальные работники традиционно пользуются вниманием президента. В том числе и во время пандемии коронавируса. Приняты меры о дополнительной финансовой поддержке соцработников, которые не прекращали заботиться о самых уязвимых категориях граждан.

- Государство понимает важность нашей работы. Социальную сферу президент поддерживает во всех направлениях. Мы очень рады президентским выплатам, - отметила директор Левокумского дома-интерната для престарелых и инвалидов (Ставропольский край) Наталья Еременко. – Отрадно, что будет утверждена в Конституции статья о социальной защите инвалидов. Для нас это не новость – мы так работаем уже не первый год. Но, возможно, утверждение этих норм в Основном законе приведет к повышению стандартов социальных учреждений в среднем по стране.

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