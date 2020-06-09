Число умерших из-за коронавируса в России на 9 июня 2020 года возросло до 5 971 человека. Жертвами болезни за минувшие сутки стали 112 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 476 658 человек, за сутки врачи выявили covid-19 у 8 985 человек в разных регионах государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия уже вышла на плато, в городах постепенно начинают снимать введенные ранее ограничения.

К слову, специалисты провели опрос и выяснили уровень тревоги граждан эпидемией коронавируса. Согласно данным исследования, в нашей стране значительно снизилась тревога и переживания из-за covid-19. Также отмечаются, что теперь люди стали больше гулять на свежем воздухе, чем работать.