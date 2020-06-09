2020-06-09T01:57:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 июня 2020 года составило 230 688 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 9 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 июня 2020 года составило 230 688 человек. За сутки из больниц были выписаны 3 957 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Тем временем, количество зараженных covid-19 в настоящее время составляет 239 999 человек в разных регионах страны. С момента распространения вируса в России умер 5 971 пациент. Однако наша страна уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, а регионы поэтапно снимают введенные ограничения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему Россия надолго задержалась на плато. По мнению вирусолога Георгия Викулова, надо понимать, что пока у нас речь идет не о сотнях, а о тысячах случаев.

- Изначально, до выхода на плато, до 1 мая, у нас было более 10 тысяч случаев, был прирост. Поэтому было бы странным считать, что у нас заболеваемость, число новых случаев уменьшится сразу в несколько раз. С 15 мая мы устойчиво мы находимся на плато, - отметил специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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