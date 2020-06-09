Министр связи рассказал можно ли "рубильником" заблокировать Интернет в России

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в эфире программы Владимира Познера рассказал, зачем власти собирают огромную базу данных о гражданах, можно ли отключить Россию от Интернета, и насколько надежно электронное голосование по поправкам в Конституцию.

О НЕЗАВИСИМОМ ИНТЕРНЕТЕ

- Сложно себе представить жизнь без Интернета. Именно поэтому мы должны гарантировать его доступность. Как раз на это и направлен закон о суверенном Интернете. Мы говорим: нужно, чтобы привычные всем нам сервисы были доступны всегда, поэтому вся инфраструктура у нас должна быть продублирована.

Пойти по пути Китая, где Интернет жестко регулируется государством, нам идти уже поздно. Нет технических возможностей. В России очень большое число операторов связи и провайдеров, у которых множество трансграничных переходов. Технически заблокировать Интернет в России практически невозможно. Никакого рубильника нет. И задачи по его созданию перед нами не стоит.

О ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

- Хотели провести онлайн-голосование больше регионов, например, была заявка от Питера. Но это дополнительная серьезная нагрузка, нужно пересмотреть работу участковых избирательных комиссий и многое другое. С учетом ограниченного времени Центральная избирательная комиссия заслушивала заявки от всех изъявивших желание регионов, и приняла решение, что онлайн-голосование будет только в Москве и Нижегородской области.

Несомненно, у части населения есть скепсис по поводу электронного голосования. Но вся технология позволяет гарантировать, что голосует именно тот человек, который изъявил желание, обеспечивается анонимность его голоса и неизменность решения, которое высказал тот или иной гражданин. Мы должны завоевать доверие людей по всей стране, поэтому начнем с двух регионов. Не могу сказать, что это наше ноу-хау, подобные технологии уже используются во многих странах.

О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ ГРАЖДАН

- Люди боятся, что любая концентрация их персональных данных в одном месте создает угрозу их утечки. У нас много информационных систем, в которых хранится персональная информация россиян. Мы не создаем ничего нового в едином регистре, только собираем в одно месте имеющуюся информацию. Делается это для того, чтобы дать гражданам лучшие сервис.

Приведу простой пример. В вашем профиле на сайте Госуслуги есть ваши паспортные данные, они проверены МВД и автоматически подставляются во все заявления, которые вы пишете. Но если вы поменяли паспорт или потеряли его и получили новый, нужно и на Госуслугах, и во всех других системах данные обновить. Единый регистр нужен, чтобы во всех государственных системах была актуальная информация о человеке.

По мере того, как вы все больше и больше работаете с большими данными, копировать их все проще. Всегда есть вероятность, что данные «уйдут» на черный рынок. Это риск, который возникает при любом процессе цифровизации. Риски эти всегда есть, нужно просто систематически с ними работать.