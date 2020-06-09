Грудь, туфли и зубы: видео с необычными трендами маникюра ошарашили пользователей сети

Из-за коронавируса многим пришлось на время самоизолироваться дома, проводя время с близкими, а не за работой. Особенно это касается индустрии красоты и тех мастеров, которые на самом деле скучают по своим клиентам.

Однако, чтобы не растратить свои навыки и удивить аудиторию некоторые "сотрудники" нашли способ, как занять себя. Мастера маникюра одного из российских салонов придумали делать объемные ногти в виде самых разных форм.

Среди самых интересных - женская грудь. На размещенных кадрах демонстрируется процесс создания неповторимого дизайна. Сначала мастер изготавливает грудь из пластилина, затем покрывает ее лаком и добавляет белую жидкость, которая имитирует грудное молоко. Полученную конструкцию маникюрщица прикрепляет к ногтям клиентки. При этом все груди имеет разный цвет, а некоторые даже имеют схожесть с проколотыми сосками.

nail_sunny В сети появились видео создания грудей на ногтях

Еще одним необычным примером мастерства "ноготочных волшебниц" стало создание имитации вырывания зубов на ногтях. Зрелище, хоть и во многом постановочное, но без эмоций вас точно не оставит. На ноготь также накладывается пластилин, в который "устанавливаются гнилые зубы". После этого их можно удалить и потечет "кровища" из заложенного ранее внутрь конструкции красного лака.

nail_sunny Вырывать зубы можно даже на ногтях

С такими умелыми руками маникюрщиц полет фантазии мастеров остановился на создании туфель, тоже ногтях. Их форма больше напоминает лодочки, украшенные цветными лаками и стразами.

nail_sunny Мастера маникюра на самоизоляции занялись созданием туфель. Туфель на ногтях.

Созданием еще одного варианта стали ракушки. Лето же уже наступило, а девушкам все больше хочется на море. Чтобы не скучать по песчаным пляжам мастера по маникюру придумали клеить настоящие панцири морских микроорганизмов на ногти.

nail_sunny Ракушки в летний сезон оказались в тренде

Результат таких экспериментов в деле ноготков неожиданный и, конечно, неоднозначный. В комментариях под постами кто-то восторгается умением делать такие нестандартные дизайны, а кто-то критикует за невозможность ношения ноготков и их бессмысленность.