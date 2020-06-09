2020-06-09T08:09:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 9 июня 2020: от инфекции скончались больше 4,7 тысячи человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 9 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 9 июня 2020: ситуация с COVID-19 стабилизироваласьКоронавирус в Турции, последние новости на 9 июня 2020: ситуация с COVID-19 стабилизироваласьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 9 июня 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 171 121, 4 711 человек скончались, 141 380 человек - выздоровели.

Специалисты Турции и специалисты из России вместе будут создавать лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.

- В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над вакцинами и лекарственными средствами, - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 9 июня 2020 года, отельеры продолжаются готовиться к туристическому сезону. Но пока препарата от COVID-19 нет, жители Турции и туристы обязаны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Кроме того, в отелях и гостиницах разработали новые правила, которые должны будут соблюдать и гости, и персонал. Так, столики, шезлонги и другое оборудование будут дезинфицировать, а на дорожки нанесут разметку, обозначающую дистанцию.

Также всех приезжающих в Турцию будут тестировать на COVID-19. Если у кого-то обнаружат вирус, то его, а также всех, кто летел с ним в самолете, изолируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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