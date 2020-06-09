2020-06-09T10:41:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 июня 2020: 8 595 человек заболели за сутки

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Такие данные приводит ОперштабТакие данные приводит ОперштабФото: Олег УКЛАДОВ
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В России, по данным оперативного штаба, на 9 июня выявили 8595 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 486 тысячи заболевших.

- Среди новых заболевших за последние сутки 38,1% не имели клинических проявлений болезни, - уточнили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1572 человека, в Московской области - 739, Санкт-Петербурге – 318, Нижегородской области – 292, Свердловской – 242, Воронежской – 220, Иркутской – 206, Ростовской - 187, Красноярском крае – 157.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 485 253 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 11 709 человек. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исходов, выздоровели 242 397 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели 238,6 тысяч тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – более 13,2 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 320 590 человек.

В мире на утро 9 июня зарегистрировано 7 117 225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 106 667 случаев, что является 1,52%.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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