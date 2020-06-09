Юристы рассказали, грозит ли устроившему смертельную аварию Михаилу Ефремову реальный срок

Актеру Михаилу Ефремову грозит срок до 12 лет. По крайней мере, именно такое максимальное наказание прописано в статье УК 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Напомним, в момент аварии на Садовом кольце Ефремов был пьян, его внедорожник выскочил на встречку и врезалась в фургон курьера - сидевший за его рулем 57-летний мужчина спустя несколько часов скончался в больнице.

И тем не менее, вопрос: что реально грозит актеру Ефремову? Он, хотя о проблемах с алкоголем известно уже много лет, продолжает оставаться всеобщим любимцем, звездой театра, кино и сериалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

- Скорее всего, для актера все закончится колонией-поселением, - считает адвокат Оксана Михалкина. - Решающую роль сыграет то, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался - по крайней мере, ранее об этом не было информации. Плюс наверняка компенсирует деньгами вред семье погибшего. Это тоже учитывается при приговоре. Не думаю, что будет реальный срок. Скорее всего - именно колония-поселение. Это место без забора, но тем не менее осужденным запрещено покидать периметр территории, они обязаны каждый день отмечаются.

- В последнее время приговоры по статье 264 стали жестче, - говорит адвокат Евгений Корчаго. - Еще 10-15 лет назад виновники подобных аварий отделывались даже штрафами. А сейчас часто за смертельные ДТП даже без состояния опьянения дают реальные сроки. Тут весь вопрос - сыграет ли свою роль то, что Ефремов является столь известным человеком. Но я лично не исключаю, что могут дать и по закону, реальный срок. К тому же, насколько сейчас стало известно, за актером числятся неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

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