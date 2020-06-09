2020-06-09T10:15:56+03:00
Общество

Два парня пробегут 800 километров от Москвы до Петербурга, чтобы помочь больным детям

Триатлонисты-любители собирают средства на лечение детеи с заболеваниями печени
Юлия Гиняева, проект "Бегу за чудом" фонда "Жизнь как чудо"
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Максим и Алексей активно готовятся к своему главному пути - Москва-ПетербургМаксим и Алексей активно готовятся к своему главному пути - Москва-Петербург
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Москва-Петербург - особый путь. Путь, которыи с давних времен не просто связывает два особенных города. Он вдохновляет музыкантов, писателей и других творцов, а теперь еще благотворителей - любителей бега.

Максим воодушевился длинными забегами, прочитав книгу “Runing man”. Он кинул клич в Инстаграм и в итоге компанию ему решил составить давний друг по триатлону Алексей.

Напарники планируют бежать по 50-60 километров день, но, возможно, и больше, если позволит погода, самочувствие и другие обстоятельства. В любом случае бежать они будут со смыслом - в поддержку подопечных благотворительного фонда «Жизнь как чудо», детей с тяжелыми заболеваниями печени из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Про фонд Максим и Алексей узнали от общих знакомых по триатлону. Как известно, когда есть запрос - приходит решение, особенно когда речь идет о желании сделать что-то во благо.

Благотворительностью бегуны занимаются не первый год. Максим вместе с супругой уже много лет активно помогает детскому дому под Ярославлем. А идея пробежать благотворительный маршрут Москва-Петербург возникла примерно год назад. Рассматривался также вариант Москва-Сочи, но расстояние до города-курорта слишком большое, поэтому было решено выбрать точку «Б» в северной столице и завершить забег марафоном «Белые ночи». Этот старт в сегодняшних эпидемиологических условиях, к сожалению, отменили, но это никак не повлияло на решение пробежать 800 км ради детей.

Сейчас Максим и Алексей активно готовятся к своему главному пути - Москва-Петербург. В среднем, ребята проводят по 1-2 тренировки в день без выходных - это около 20 часов в неделю.

- Мы бежим, не только, чтобы как можно больше людей узнали, что бег – это один из лучших способов поддержки здорового тела и борьбы со стрессом, самый доступный вид спорта. Мы бежим, чтобы подарить детям чудо. Свой забег мы посвящаем сбору средств для фонда «Жизнь как чудо», который оказывает помощь больным с серьезными заболеваниями печени по всей стране. И помните, благотворительность это не про богатство, иногда благотворительность совсем рядом с вами, на расстоянии вытянутой руки до полки, где стоят кроссовки,- уверены парни.

Вместе с бегунами в путь отправится профессиональный оператор и целая группа поддержки - их семьи. Для каждого члена команды уже распределили задачи. Кто-то, например, составляет и ищет живописные места для стоянок и ночевок. Дети, которым по 13 лет, будут готовить еду, следить за зарядкой гаджетов и другой техники.

Старт назначен на 12 июня в День России от нулевого километра в Москве, а финиш запланирован на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Сбор бегуны ведут на странице фонда. Все средства, которые удастся привлечь во время длительного забега, будут направлены на лечение детей с заболеваниями печени.

Следить за ходом забега можно в Инстаграме

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