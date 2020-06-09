"И голубь становится чайкой": на Красной площади состоялся поэтический марафон "МЫ"
Одним из самых массовых событий Книжного фестиваля, завершившегося вчера на Красной площади, стало выступление молодых поэтов. Когда-то столица славилась своими поэтическими объединениями. К сожалению, сейчас таких объединений осталось не особо много, а площадок для выступлений у молодых авторов практически нет.
Редкую возможность дать молодой поэзии зазвучать дает Библиотека Боголюбова (в народе "боголюбовка"), где каждый месяц проходит поэтический марафон "Мы". Организатор и ведущая марафона Ксюша Жукова держит руку на пульсе современной молодой поэзии, стараясь отбирать для выступлений самых интересных авторов.
В июне марафону исполнилось уже два года и празднование маленького, но важного дня рождения состоялось на Книжном фестивале "Красная площадь".
"Комсомольская правда" выбрала лучшие стихотворения, прозвучавшие со сцены.
Софья Швец
***
Мороженое в мятом серебре.
Таинственная карта на ковре —
Обводишь указательным в потёмках.
Под надписью рокочущей "Райком"
Бранится воробьиным говорком
Соседка Райка в курточке-варёнке.
12-тый троллейбус не спешит.
За шторами — ежевечерний вид
Бразилии, несбыточной и тёплой.
У станции с асфальтовой руки
Детей обедом кормят старики:
На желтизне газетной — соль и свёкла.
Тугой прищур, коричневый жетон.
Ты был многоэтажно обречён
Разгадывать грядущее, как ребус.
И плавились пломбирной пеной дни,
И не было чернеющей Чечни,
И не был взорван старенький троллейбус.
Дарья Лебедева
Если я Хиросима, то
после уже, когда
в скверах снова
шумят густые высокие кроны
так шумят, будто их
не касалась беда,
а в полях пестреют
космеи и анемоны.
Я уже давно –
территория тишины,
надо мной - облака
пуховые и небо,
будто не было
никогда никакой
войны
и никто не
бомбил, не сжигал и врагом мне
не был.
Невозможно поверить
в то, что была
мертва,
там, где кости и пепел
- птиц безмятежный
щебет.
И представить
сложно - там, где
сейчас трава,
были только пыль,
обломки и щебень.
Если ты захочешь
лучше меня узнать,
покажу тебе прежнего
сердца оплавленный
остов.
Не захочешь - иди в
зеленых парках гулять,
я тебе улыбаться
буду, как тихий
остров.
Если я Хиросима, ты
ли тому виной?
На газонах растут
цветы и в разгаре
лето.
Приходи любоваться мной,
отдыхать со
мной.
Если я Хиросима,
зачем тебе знать об
этом.
Родион Мариничев ( Родион Вереск)
В стране опоздавших грачей
- Гаражи, кирпичи,
Песок по обочинам,
Песок на зубах, на плече.
Окно распахнёшь - силуэт котельной
Отбрасывает длинные тени.
Утро твоё - тропинка через пустырь,
Грач на бетонной плите,
Солнце ведёт подветренной стороной.
Подыши в окно,
Посмотри на себя в окно.
Пылинки вспыхивают в высоте.
Ты идёшь стороной подветренной.
Мир разворачивается, вспыхивает у тебя в виске,
Как на картинке из книжки:
Солнце, следы на песке.
Что там, за поворотом,
Куда не велено?
Крадёшься, выглядываешь за угол дома:
Подснежники за кирпичной спиной котельной,
Мать-и-мачеха перед грудой металлолома.
Александра Можгина
Я привезла тебе море.
В этой ракушке, слышишь?
Там корабли и волны,
Ветер и соль на губах.
Давай поднимется к небу,
Взберемся на эту крышу
И будем смотреть, как солнце
Плещется в облаках.
И небо становится морем,
И голубь становится рыбой,
И голубь становится чайкой
И машет крылом-плавником.
В Москве голубей в избытке,
А моря совсем немного.
И сердце мое в этом море
Качается красным буйком.
Софья Швец
Соловей
Не плачь, мой соловей, не плачь, не плачь,
Когда бежит веснушчатый палач
За нежностью немой и легкоплавкой.
Теснится в перламутровом зобу
Похожее на лепет и мольбу
Слюдой морозной, солнечной булавкой.
Горошинка на блюдце золотом,
Бумажный профиль с обожженным ртом,
Гусиным криком вспорота перина.
Свободного заменит заводной.
Тебе осталось на своей одной,
Закрыв глаза, брести тропой звериной.
В прозрачной скорлупе недолог сон.
Смотри на тех, кто тайно был крещён
Соленой пеной, языком отваги.
Смотри, как отплывают корабли.
Как прячет небо в пряничной пыли
Под кожей черепичной Копенгаген.
Иван Барно
О разговорах
сидеть и слушать
как твои
разгромыхаются глаза
и скоротечно вдруг ручьи
зальют моря и океаны
и вдруг вдвоём
мы местом стали
и мы окажемся одним
сегодня будет не до рыб
а завтра и подавно
сидеть и слушать
как нога
транссибирской магистралью
огибает ножку стула
предлагала еве завтрак
принося адаму ужин
как рука твоя изломом
с тараканами и громким
проверяет мост на прочность
выбарабанивает грустно
свою седьмую шостакович
сидеть и слушать
здесь тебя
утомительно и душно
пожалуйста забудь слова
при разговоре снова
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