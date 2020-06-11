Государству придется помогать и ЖКХ?

Жилищно-коммунальная система - не просто одна из ключевых отраслей экономики. Это сфера жизни каждого человека, как причудливый пазл, состоящая из самых неожиданных параметров - качества коммунальных услуг, энергоэффективности жилья, ремонтов, протечек.

Ежегодный объем предоставляемых ЖКХ услуг приближается к 3 трлн рублей. Гигантская цифра!

Для сравнения: федеральный бюджет России в 2020 году составит около 20 трлн рублей.

Как сферы содержания жилья и капремонта многоэтажек переживают коронавирусные времена?

Рост долгов, вероятность разорения

Пандемия коронавируса привела к весьма ощутимым потерям в экономике: только в апреле ВВП страны сократился на 2,4 трлн рублей - это на 28% меньше, чем в апреле 2019 года, и на треть меньше, чем в марте. Резкое снижение платежеспособности населения может больно ударить по коммунальным компаниям, осуществляющим текущее содержание жилья. Причем у государственных и муниципальных организаций ситуация значительно лучше, чем у частных: если ГУПам и

МУПам может помочь государство, то 32 тысячам ТСЖ и ЖСК приходится рассчитывать только на платежную дисциплину жителей и собственные силы.

«Сидя дома, мы стали значительно больше тратить воды, электричества и газа, - отметил советник генерального директора госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Герман Петров. - У управляющих компаний резко растут долги перед поставщиками коммунальных услуг. Оборотных средств мало, население резко сократило платежи, и как результат - управляющие компании к осени будут на грани банкротства. А там - подготовка к зиме. К концу года значительная часть домов может остаться без обслуживания и резко снизится качество и своевременность услуг».

Также пандемия коронавируса потребовала дополнительных расходов на дезинфекцию подъездов, что не учитывалось при расчете расходов на 2020 год. Команда для проведения дезинфекции идет от органов власти, а компенсация таких расходов «повисла в воздухе».

Резонно встает вопрос необходимости государственной поддержки этого важного сектора экономики. Пожалуй, наиболее эффективной формой поддержки, по мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, являются адресные субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг. В последние годы 35 млн граждан пользовались такими субсидиями на сумму 300 млрд рублей. Однако, по мнению Разворотневой, получателей могло бы быть больше, если упростить процесс получения субсидий и снизить «порог нуждаемости».

«Достоверность - 70 процентов»

Рассматривая годовые отчеты многих региональных Фондов капитального ремонта за 2019 год, складывается ощущение, что работают они не «на земле», а в каком-то королевстве кривых зеркал.

«Во-первых, уровень достоверности представляемых отчетов не превышает 70%, - отмечает Герман Петров. - Во-вторых, крайне низкий уровень планирования работ. Как результат, выполнено всего 78% плановых работ по итогам 2019 года. Оценки по 2020 году показывают, что ситуация усугубляется - будет выполнено не более 54%».

Кроме того, как отмечает эксперт, качество региональных программ капремонта во многих регионах крайне низкое. Лишь 26 регионов РФ выполнили полностью региональные программы капремонта. Одной из причин такой ситуации является утверждение региональными властями экономически необоснованных тарифов на капремонт. Так, при среднем по стране тарифе в 8,5 рубля за квадратный метр в месяц (кстати, рост за год 11%) он варьируется от 1,56 рубля в Хабаровском крае до 18,19 в Москве. На сегодня ситуация такова, что часть региональных Фондов капремонта просто будет не в состоянии выполнять свои обязательства по выполненным работам.

Энергоэффективный капитальный ремонт в доме № 32 по улице Энтузиастов в городе Барнауле Алтайского края.

Все это ставит вопрос субсидиарной ответственности регионов как учредителя за нормальную и стабильную работу региональных операторов. Если в 2019 году объемы финансового участия регионов и муниципалитетов в софинансировании работ по капремонту немногим превышали 20%, то в новых условиях становится весьма актуальной задача более серьезной поддержки.

Главное - не допустить серьезного проседания всех видов работ по капитальному ремонту.

Подпадает под критерии пострадавших

На самом деле претензии экспертов к региональным Фондам капремонта приведенным выше перечнем не ограничиваются.

Так, речь идет о крайне неэффективном использовании собранных с населения средств. Остатки на счетах регоператоров капремонта превышают 60% годового объема работ. К этому надо добавить, что лишь 15% временно свободных средств они размещают на банковских депозитах.

Кроме того, сохраняется рост задолженности граждан по взносам на капитальный ремонт. К 2020 году она возросла до 100 млрд рублей и выросла за год почти на четверть. Для сравнения - это полугодовой объем всех работ по капитальному ремонту за прошлый год. И сейчас, когда из-за коронавируса Правительство РФ отсрочило начисление пеней на капремонт до 1 января 2021 года и ряд регионов отсрочили уплату взносов до 30 июня 2020 года, растет угроза снижения собираемости сборов.

Так, опрос управляющих компаний в конце апреля 2020 года показал, что 53% организаций подтверждают снижение сборов на 35 и более процентов.

«Все вышеперечисленное свидетельствует о нарастании серьезных проблем, требующих решения на уровне как минимум федерального Правительства, - резюмирует Герман Петров. - Явно отрасль по всем показателям подпадает под критерии наиболее пострадавших отраслей экономики от коронавируса».

ВАЖНО!

Энергоэффективные технологии экономят до 25% коммунальных платежей

В сложившейся ситуации сегодня как никогда актуален механизм государственной поддержки энергоэффективного капремонта с участием средств Фонда ЖКХ. С 2017 года Фонд ЖКХ начал предоставлять финансовую поддержку на проведение энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. На эти цели сейчас у госкорпорации имеются 756,66 млн рублей. Деньги идут на частичное возмещение расходов на капремонт и процентов по кредитам.

С 2019 года в Фонд поступило 32 заявки от 24 регионов на сумму 108 млн рублей для софинансирования капитального ремонта 126 домов. Опыт показывает, что применение энергоэффективных технологий позволяет впоследствии жильцам сократить коммунальные платежи до 25%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прорывные наработки - студентам

Для проведения капремонта многоквартирных домов требуются молодые кадры. Фонд ЖКХ активно тиражирует передовой опыт, в том числе и во время пандемии коронавируса - через онлайн-стажировки.

Так, с 6 по 30 апреля студенты из Ставропольского края, Ивановской и Вологодской областей, интересующиеся вопросами энергоэффективного капремонта в многоквартирных домах, изучали эту тему в формате видеоконференций. Все они попали на стажировки благодаря участию в проекте «Профстажировки 2.0» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», в котором Фонд ЖКХ принял участие.