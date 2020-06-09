2020-06-09T11:35:52+03:00
Происшествия

СК выяснил, как доктор Блюм воспользовался доверием сноубордистки Чаадаевой

Основателю клиники предъявлено обвинение в мошенничестве, его разыскивает Интерпол
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Чаадаева получила травму в 2014 годуЧаадаева получила травму в 2014 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем денежных средств сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации.

- Установлено, что Блюм, являясь доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить. На территории Королевства Испания 3 мая 2014 года он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 миллионов рублей. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий, - сообщила выводы экспертов официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что следователями собраны достаточные доказательства виновности Блюма, в связи с чем ему заочно предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Блюм, который в настоящее время находится на территории Испании, объявлен в розыск, и следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

Ход расследования этого дела председатель СК России Александр Бастрыкин взял на свой личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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