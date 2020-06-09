Еще двое убийц из банды Басаева и Хаттаба получили сроки

Следственный комитет и ФСБ России доказали в суде вину двух жителей Чеченской Республики Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Они признаны виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь российских военнослужащих.

- Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение на колонну происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, и осуществлялось участниками банды с трех сторон. При этом Дудиев и Донашев, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, в нападении на десантников, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести

- Приговором Южного окружного военного суда Дудиеву и Донашеву назначены наказания в виде 18 и 19 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщили решение суда в СК России.

Следствие продолжает работу по поиску наемных бандитов. Ранее четырнадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783955" frameborder="0"></iframe> Еще двое из банды Басаева и Хаттаба получили сроки.

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