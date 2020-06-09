Саудовская Аравия продолжает психологическую войну с Россией

С 1 июля Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей нефти в сутки, с таким заявлением выступил министр энергетики королевства принц Абдул Азиз бен Салман. По его словам, королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе.

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Напомним, в июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья. Заявление бен Салмана прозвучало после того, как участники ОПЕК+ договорились продлить майские и июньские квоты. Апрельская сделка предполагала, что во второй половине года сокращение составит 7,7 миллиона баррелей, но стороны сохранили текущие условия в 9,7 миллиона на июль.

«Спрос на нефть восстанавливается благодаря смягчению ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и возобновлению деловой активности. По оценкам Международного энергетического агентства, в июне мировой спрос на нефть составит около 86 млн барр. в сутки – на 13 млн барр. меньше, чем годом ранее. Соответственно реагирует и цены на нефть. В последние недели котировки демонстрируют рост. Цена фьючерсов на североамериканскую нефть WTI даже превысила $40 за баррель впервые с марта, - отметил инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. - Все это свидетельствует о постепенном восстановлении рынка. Думаю, этой статистикой и объясняются действия саудитов, которые активно борются за увеличение доли рынка. Очередные уступки в вопросе сокращения добычи со стороны России, которая в очередной раз пошла на поводу у Саудовской Аравии, только облегчают задачу Эр-Рияду».

«ЩУПАЮТ ВОДУ»

Другие эксперты приходят к такому же выводу, но более эмоционально.

«Это продолжение психологической войны, которую ведут саудиты, - сообщил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Ранее они уже объявили об увеличении добычи, но в реальности увеличивали не добычу, а экспорт - за счет заранее накопленных резервов. Это спровоцировало падение мировых цен на нефть, что сильно ударило по сланцевой добыче США. А там - электорат Трампа, 300 тысяч своих работников. Вашингтон заставил Эр-Рияд сократить добычу реально, сверх сделки ОПЕК+ - миллион баррелей в день, угрожая вывести войска из Саудовской Аравии, что вызвало у саудитов страшный шок».

Аналитик считает, что сейчас саудиты «щупают воду»: они объявили об увеличении добычи; увеличат они добычу или нет – вопрос открытый, но они тестируют ситуацию. Во всем мире обвалились почти все инвестиционные проекты, связанные с нефтью. И в стратегической перспективе уже просматривается нехватка нефти. Соответственно пора начать бороться за долю рынка, чтобы завоевывать себе новые куски. Чем, Саудовская Аравия, с успехом и занимается. А очередные уступки со стороны России только облегчают саудитам задачу.

ВЫДАВИТЬ КОНКУРЕНТОВ

«Саудовская Аравия практически пытается усидеть на двух стульях. Она ведет очень хитрую игру, чтобы укрепиться на мировых рынках. Использует эту тяжелую ситуацию для того, чтобы выдавить с рынка всех своих противников, - пояснил старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. - Здесь речь идет даже не только и не столько о сланцевой нефти США, сколько о России. Сокращения, которые были приняты в рамках ОПЕК+, в наименьшей степени выгодны России. Из-за уступок саудитам в вопросах сокращения добычи, Россия теряет определенную долю на международном рынке. Саудовская Аравия наоборот использует этот шанс для того, чтобы укрепить свои рыночные позиции».

С другой стороны, обращает внимание эксперт, Саудовская Аравия все-таки не может не испытывать давления со стороны Соединенных Штатов, которые сейчас не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, поскольку это нанесет очень серьезный удар по американской сланцевой революции. А как известно, американские сланцевики являются одной из главных избирательных баз для Дональда Трампа. И в преддверии президентских выборов Трампу важно поддерживать своих сланцевиков, а следовательно - достаточно высокие цены на нефть. Дональд Трамп по сути заставил Саудовскую Аравию сесть за стол переговоров и подписать соглашение ОПЕК+ 2.0.

«Однако Саудовская Аравия продолжает маневрировать. С одной стороны - она заявляет о поддержке рынка, но с другой - ищет варианты для того, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке за счет того, чтобы выбросить с него своих конкурентов, в том числе и Россию», - резюмирует Валерий Андрианов.