В горах США нашли клад на миллион долларов

Набитый драгоценностями сундук, карта с загадочными отметками, отчаянное путешествие навстречу неизведанному… Этот романтический дух давно угас даже в Новом свете. Или нет?

В 2010 году американский богач Форрест Фенн решил оригинально прославиться: издал книгу мемуаров, где в стихотворной форме было зашифровано местонахождение клада. Безо всяких шуток. 80-летний (на тот момент) пенсионер зарыл где-то в горах штата Монтана сундук объёмом 4-5 литров, набитый золотом, рубинами и прочими побрякушками. Стоимостью свыше миллиона долларов.

Откуда у Форреста Фенна такие деньги? «Торговец антиквариатом», — дипломатично говорят о нём. Не пират — и то хорошо. Но свой мотив он разъясняет доходчиво:

— Хотел вернуть людям тягу к приключениям, пробудить любовь к дикой природе, дать надежду пострадавшим от Великой Рецессии [экономического спада], — объясняет ветеран.

«Там растут сосны и полынь, место клада различимо за 5 метров». Это одна из подсказок, оставленная в стихах Фенна. Всего таких ключей было девять: всевозможные географические ориентиры, с помощью которых, двигаясь от точки к точке, можно было найти искомое.

Откуда у Форреста Фенна такие деньги?Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С тех пор прошло десять лет. По оценкам самого эксцентричного богача, отыскать клад XXI века пытались 250 тысяч охотников за сокровищами. Многие бросили работу, отдавая всё время бесплодным поискам. Для некоторых игра в «золото Монтаны» оказалась последней: по данным шерифа графства Галлатин, как минимум двое неудачливых кладоискателей заблудились в дебрях и погибли, ещё двое оказались на грани смерти и чудом были спасены рейнджерами.

И вот — финал. Некий путешественник нашёл клад, о чем написал по электронной почте Фенну, сопроводив письмо фотографиями. Дедушке-весельчаку уже под 90, и он уж не чаял, что кто-нибудь найдет заветный сундучок при его жизни. Фамилия счастливчика не раскрывается. Учитывая, что из-за нынешних беспорядков в США на богатых там смотрят косо, предосторожность не лишняя.

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