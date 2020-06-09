2020-06-09T14:10:57+03:00
Звезды

Эдгард Запашный о смертельном ДТП: «Все страна знает, что Ефремов алкоголик. Семья должна была его закодировать»

По его словам, артист должен понести наказание по всей строгости
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте ВернадскогоЭдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте ВернадскогоФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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О пьянстве актера Михаила Ефремова коллеги по цеху знали, ни для кого это не было тайной. Вот только все боялись обидеть друга, знакомого, артиста. А когда произошла авария на Смоленской площади, понесшая смерть 57-летнего Сергея Захарова (джип Ефремова влетел на большой скорости в фургон), то не стали защищать артиста. Не стал этого делать и Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, который общался лично с Михаилом Ефремовым и был с ним на съемках кино.

- Такое стало возможно только потому, что семья и близкие допускают это. Вся страна знает, что Михаил Ефремов может себе позволить нетрезвым выйти на сцену, знают, что он может злоупотреблять. Вот и все.

- Вы когда с ним последний раз общались лично? – уточняю.

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- Я знал его, конечно. Он недавно снимал кино в нашем цирке, я с ним снимался вместе в продолжении фильма «Не бойся я с тобой». Я знаю Михаила много лет уже, и знаю.. да, все знают о его алкогольной проблеме.

- Вам, как друзьям, знакомым было неудобно ему сделать замечания, сказать…

- Я не являюсь другом Ефремова. Я просто его знакомый, мы вместе пересекались на съемочной площадке. Я никогда не был вхож в его дом. Мы не друзья. Когда у человека есть такие проблемы, то ответственность несет не только он, но и его семья, друзья. И они должны были его проблему решить: отправить его в какой-то центр, «зашить», закодировать, предпринять какие-то действия. А сейчас произошло горе.

- Как вы считаете, он должен понести строгое наказание?

- Погиб человек. Должен понести наказание по всей строгости. Перед законом все равны, несмотря на все заслуги перед аудиторией, государством. Никакая слава, известность не должны помогать. Был нарушен закон.

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