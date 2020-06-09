2020-06-09T14:31:07+03:00
Общество

Божена Рынска: «Ефремов - замечательный человек. Увы, алкоголизм у него наследственный, это болезнь…»

Журналистка винит в трагедии в том числе тех, кто не отнял у пьяного актера ключи от машины
Лев ЗАЙЦЕВ
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Журналистка винит в трагедии в том числе тех, кто не отнял у пьяного актера ключи от машиныЖурналистка винит в трагедии в том числе тех, кто не отнял у пьяного актера ключи от машиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Соцсети утром во вторник буквально взорвались от постов, посвященных трагическому ДТП с участием Михаила Ефремова. Напомним, актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, врезался в другую машину, ее водитель погиб от полученных травм в больнице. Высказалась и Божена Рынска, хорошо знающая Ефремова.

«Михаил Ефремов - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ человек», - написала она. - «Увы, алкоголизм у него наследственный, это болезнь. Он сел за руль пьяным, он будет отвечать. У меня другой вопрос - Миша не такой сильный, какого черта Стебунов и его жена не отняли у Миши ключи?! Почему два адекватных человека пустили за руль пьяного?

Подозреваю, что семье погибшего мои соболезнования не …. [не нужны], тем не менее, приношу их. Жаль ни в чем не повинного человека».

Потом стало известно, что актер Иван Стебунов не находился рядом с Ефремовым в машине (а именно так по ошибке сообщили сначала журналисты). Божена Рынска опубликовала апдейт:

«UPD Стебунов и жена приехали позже. В машине Ефремов был один. А те, с кем он пил, не отняли ключи, потому что большинство живет по принципу моя хата с краю. Я бы точно ввязалась в драку и отняла бы. Попробовала бы. А так мужики даже в интернете за подругу вписаться …. [боятся], потому что их хата с краю. Вот, смотрите, к чему приводит такая позиция. К гибели».

Пост собрал десятки комментариев. Например, Рынской написали: «Это подстроенная властями алкоголизация с последующим действом.Миша очень неудобный был для властей человек говорил то что думал режим таких устраняет не впервой это просто новый виток репрессий все подстроенно». (Орфография и пунктуация сохранены. - Ред.)

Божена ответила: «ой ну прекратите вы с теориями заговора. Миша пил всю жизнь, как и отец. Наследственная склонность к зависимостям. Зависимый тип личности».

Потом она еще сделала перепост статуса журналиста Сергея Ерженкова, который, не оправдывая Ефремова, рассуждает об алкоголизме как болезни и о нулевой толерантности к алкоголикам в обществе: «Считается, что цвет кожи, сексуальная ориентация - данность с рождения, то, чего нельзя изменить, а вот алкоголизм - это дело добровольное, и пьющий человек, безвольный, не способный себя контролировать, ничего, кроме презрения и брезгливости, не заслуживает: он сам выбрал себе такую жизнь. Это не так, друзья мои…» (Полный текст здесь).

Рынска добавила от себя: «Алкоголь это рак души. К аутистам толерантность воспитывают, к гомосексуалам тоже. А алкоголик теперь презренное существо. Да что говорить, я и сама боюсь выпивших ужасно, ненавижу вынужденное соседство с пьяным человеком, а ведь это болезнь, врожденная ли, полученная ли в результате детской травмы. Но зависимость болезнь заслуживающая терпимости не хуже аутизма. Это тоже не сам себе человек выбрал - зависимым быть. Наследственность и родители постарались».

Михаил Ефремов был пьян в момент аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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