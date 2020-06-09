Сотрудники ФСБ и СК России задержали в Красноярском крае троих подростков, которые подозреваются в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

- По предварительной версии следствия, трое друзей, воспитывавшихся в неполных, но благополучных семьях, в период с октября 2019-го по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, - заявили в ФСБ России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784005" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае за терроризм задержаны подростки.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в отношении двоих подростков, которые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один юноша заключен под стражу.

Отметим, что в отношении троицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784003" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае возбудили дело против троих подростков-анархистов.

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