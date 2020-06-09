2020-06-09T14:52:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае за терроризм задержаны подростки

Они изготавливали взрывчатые вещества и учились их использовать
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фото: Александр Рюмин/ТАСССледователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ и СК России задержали в Красноярском крае троих подростков, которые подозреваются в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

- По предварительной версии следствия, трое друзей, воспитывавшихся в неполных, но благополучных семьях, в период с октября 2019-го по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, - заявили в ФСБ России.

В Красноярском крае за терроризм задержаны подростки.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в отношении двоих подростков, которые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один юноша заключен под стражу.

Отметим, что в отношении троицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

В Красноярском крае возбудили дело против троих подростков-анархистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

Cотрудники ФСБ задержали школьника, планировавшего теракт: он тщательно готовил нападение и вел подробные дневники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнут в середине лета
"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик
В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon
МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском
Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены
В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу
Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки