В Норильске спасательный отряд «Газпром нефти» переведен на более сложный участок разлива дизельного топлива

Аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» продолжает очистку реки Амбарной от нефтепродуктов в Красноярском крае. Мобильные группы компании передвигаются вдоль русла реки, и с помощью нефтесборного оборудования собирают с поверхности воды пятна дизельного топлива. Затем нефтепродукты направляют в герметичные хранилища, которые устанавливаются в прибрежной зоне. Вывоз собранного топлива из труднодоступной заболоченной местности будет организован после первых заморозков, когда будет проложен зимник для автотранспорта.

Отряд уже завершил работу на первоначально выделенном участке и передислоцирован в более сложный и труднодоступный район. На утро 8 июня собрано 470 кубометров нефтесодержащей жидкости. Работы ведутся круглосуточно.

Аварийно-спасательную команду, спецтехнику и оборудование «Газпром нефть» мобилизовала менее чем за сутки и перебросила на самолетах и вертолетах с Ямала и Югры к месту чрезвычайной ситуации в Норильске. В отряд вошли 72 высококвалифицированных и опытных специалиста компании из Мегиона, Ханты-Мансийска, Ноябрьска и Санкт-Петербурга. Состав команды позволяет в автономном режиме вести работы по ликвидации разлива. Среди специалистов сотрудники цеха ликвидации последствий аварий и утилизации отходов, водители лодок-бонопостановщиков, слесари, механики, электрогазосварщики, фельдшеры. Для координации работы с оперативным штабом МЧС РФ в Норильск направлен начальник департамента производственной безопасности Блока разведки и добычи Виктор Сорокин. В районе происшествия разбит палаточный лагерь, работает медслужба. Для специалистов оперативных служб организована походная кухня.

Воздушными бортами в Норильск переброшены мобильное оборудование и легкая техника для сбора нефтепродуктов с поверхности земли и из водоемов общим весом 85 тонн. Доставлены лодки и тримаран для постановки заграждений на водоемах, самоходная установка, болотоход и квадроциклы для передвижения по заболоченным участкам, многофункциональная установка для работы на водных акваториях, мотопомпы, нефтесборное оборудование, беспилотные аппараты для разведки с воздуха.

С учетом масштаба инцидента «Газпром нефть» рассматривает возможность привлечения дополнительной техники и оборудования, в том числе речных бонов и вездеходного транспорта. На данный момент идет подготовка к отправке дополнительных средств ликвидаций последствий из дочерних предприятий компании, которые обладают всеми возможностями для решения подобных задач, в том числе, тяжелой современной спецтехникой.