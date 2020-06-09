«Дистанция между отдыхающими - 1,5 - 2 метра»: В МЧС предложили расширить территории пляжей

- Жанна, у нас в Москве не было зимы – очень бесснежная и теплая выдалась, не было весны – коронавирус из дома не выпускал, но лето-то будет?

- Судя по прогнозам Росгидромета, лето будет. И даже в Москве.

- Это хорошо! Обычно в это время МЧС предупреждает нас насчет лесных пожаров, призывает не разводить костры. А нынче впервые заговорили о пляжах.

- Да нет, не впервые, это происходит ежегодно. Мы всегда в рамках поручения правительства Российской Федерации с наступлением летнего сезона усиливаем контроль за пляжами.

А в этом году это еще более актуально, потому что из-за пандемии коронавируса многие не смогут поехать отдыхать на зарубежные курорты. Естественно, потянутся на ближайшие речки и озера. Тут глаз да глаз нужен! И мы всячески призываем граждан, которые отдыхают на воде: уважаемые, находясь на пляже, пожалуйста, купайтесь в установленных местах, проверенных на безопасность. Ну, где нет на дне коряг или затопленных железок, например.

Мы просим внимательнее смотреть за детьми – чтоб не случилось несчастья. Мы предупреждаем, что массовые пляжи должны быть оборудованы всем необходимым: душем, кабинками для переодевания, туалетами, теневыми навесами. А самое главное - на таком пляже обязательно должны быть спасатели. Кстати, напоминаем и о том, чтобы вы не забывали про средства защиты.

- Вы маски имеете в виду?

- Вообще-то имеются в виду защита от солнца, чтобы не обгореть: солнцезащитные кремы, спреи, безусловно, панамки, кепки, зонтики. И, естественно, не нужно употреблять спиртные напитки, потому что на солнце это приводит к плачевным последствиям.

- Так в чем тогда особенность требований к пляжному отдыху в нынешнем сезоне?

- Особенность в том, что нынче мы обращаем пристальное внимание на соблюдение санитарной дистанции между отдыхающими: не менее полутора-двух метров.

- Мне кажется, это самое трудное для исполнения условие.

- Что делать, надо стараться! МЧС обратилось к муниципалитетам, которые занимаются подготовкой пляжей к сезону, подумать не только о чистоте и благоустройстве зоны для загорания, но и о расширении пляжей, увеличении их количества.

МЧС сейчас налаживает контакты с общественными организациями, которые могли бы установить общественный контроль за зонами отдыха, за их оборудованием, благоустройством, охраной. Мы же знаем, что потребитель – лучший контролер!

Так что постарайтесь и сами проследить, чтоб «соседи» по пляжу не располагались слишком близко.

- А если своя семья, дети, можно эту дистанцию сократить?

- Ну, если между членами своей семьи – конечно. Мы же общаемся дома. А с другими людьми лучше проявить осторожность – и для собственной безопасности, и для безопасности окружающих. Уверена: дистанция не ухудшит вам отдых. Правда?

Жанна Терехова, директор департамента информационной политики МЧС: «Площади пляжей - расширить! Дистанция между отдыхающими - 1,5 - 2 метра!» 00:00 00:00

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