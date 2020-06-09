2020-06-09T15:05:07+03:00
Общество

Перед открытием Главного храма Российской армии его показали иностранным послам

Храм должен открыть свои двери 22 июня
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Главный Храм Вооруженных сил России был построен за 22 месяца на народные пожертвования и при поддержке бюджетов Москвы и ПодмосковьяГлавный Храм Вооруженных сил России был построен за 22 месяца на народные пожертвования и при поддержке бюджетов Москвы и ПодмосковьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный храм Вооруженных сил России на 55-м километре Минского шоссе построили необычайно быстро. То, что в получилось в итоге, удивило вежливого, но не ставшего скрывать восхищения посла Китая Чжан Ханьхуэя. Увиденное впечатлило и сдержанного посла Белоруссии Владимира Семашко. А послы Индии, Вьетнама и Сербии почти синхронно остановились перед входом, пораженные величием сооружения. Сербский дипломат Мирослав Лазанский несколько раз по-православному перекрестился.

Утром 9 июня Парк «Патриот» принимал один за другим черные лимузины с красными дипномерами и флагами знаковых стран.

Рыжебородый, имеющий за плечами армейский опыт иподьякон Дмитрий Кравцов (хотя бороду почти скрывала маска) потом признался корреспонденту «КП», что для каждого из дипломатов у него были приготовлены свои особые слова.

Послу Китая при выходе он указал на металл под ногами - ступени из машин поверженных гитлеровских войск. Дипломат топнул по ступени и сказал со значением, по русски: «Вот немецкие танки!». Окружавшие его китайские офицеры корректно улыбнулись.

Послу Белоруссии, который служил в танковых войсках Советской Армии, наш иподьякон начал было рассказывать о Курской битве, но Семашко провел встречную «лекцию» о потерях немцев и наших под Прохоровкой, а потом вспомнил своего отца, раненного 26 апреля в уличных боях в Берлине.

Посол Индии Венкатеш Варма на вопрос «КП», есть ли в его стране подобные храмы, посвященные подвигам народа в больших войнах, задумчиво — и отрицательно — покачал головой, пояснив, что религий у них много, но ничего подобного в память о великих жертвах воинов еще не строили.

Главный Храм Вооруженных сил России был построен за 22 месяца на народные пожертвования и при поддержке бюджетов Москвы и Подмосковья, его открытие ожидается 22 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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