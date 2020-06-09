Таможня о пробке из посылок на границе: Под видом частных заказов перевозчики пытаются провезти коммерческие грузы

Таможня объяснила, откуда взялись пробки из посылок на границе. Перевозчики, которые должны доставить заказанное недели назад покупателям в России, обвинили ФТС в новых правилах оформления грузов, из-за которых процедура занимает в 5 раз больше времени.

Таможенники объяснили, что в ужесточении проверок виноваты… сами перевозчики.

- Мы регулярно пресекаем попытки провоза рядом экспресс-перевозчиков коммерческих партий товаров, - ответили на вопросы «КП» в Федеральной таможенной службе России. – Выявлено множество фактов использования недействительных паспортных данных получателей посылок, в качестве товаров для личного пользования заявляются коммерческие партии. Это системная проблема. Чтобы ее решить действительно введены новые правила оформления экспресс-товаров.

Если раньше можно было заполнить один пакет документов на 500 посылок, теперь только на 100. Кроме того, таможня запрашивает у МВД паспортные данные каждого получателя посылки из интернет-магазина.

Почему ФТС так закручивает гайки? Провезти в страну, например, одежду, под видом заказанных кем-то товаров намного дешевле, чем оформлять документу на партии юбок и блузок, которые пойдут потом на продажу. А это потери для бюджета страны.

При этом таможенники уверяют, что не держат у себя посылки, оформленные по всем правилам – их выпускают в течение рабочего дня после регистрации декларации. Так что люди, покупки которых неделями лежат на таможне, должны винить своих экспресс-перевозчиков в неправильном оформлении документов.

- Перевозчиков мы уведомляли заранее о новых правилах. Задержки могут возникать именно на их стороне, некоторые из фирм оказались технологически не готовы к новым условиям работы, - подчеркивают в ФТС. - Так, в настоящий момент в Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные ранее, при этом при круглосуточном режиме работы таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой) пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов в настоящее время к оформлению не подаются. В Шереметьевской таможне отмечаются задержки (до 24 часов) в проверке паспортов заказчиков товаров.