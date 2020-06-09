Греф доложил Путину об исторически низкой ставке по ипотеке
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
Глава Сбербанка Герман Греф стал первым отечественным банкиром, пришедшим на доклад к президенту после окончания самой сложной стадии эпидемии коронавируса. И по итогам этих трех месяцев все получилось лучше, чем прогнозировали специалисты.
- Перед нашими финансовыми учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но вы с этими задачами справляетесь, - оценил работу Путин.
О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ГРЕФ
- Март, апрель, май стали самыми тяжелыми месяцами за весь период работы в банке. Сбербанк примерно на 25 процентов снизил объем чистой прибыли.
- Ожидается, что российская экономика в целом справится с восстановлением после коронавируса лучше, чем европейская, чем американская.
- Средняя ставка по ипотеке без государственной поддержки сейчас составляет 7,7%. А ставка по ипотеке в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке, является исторически низкой.
- Ситуация с экономической активностью в России в июне складывается лучше ожиданий.
- Сбербанк реструктурировал физическим лицам кредитов на сумму около 1 триллиона рублей.
КОНСЕРВАТИВНАЯ РАБОТА
- Это такая очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы и основных финансовых учреждений, - похвалил работу банкиров в кризис Путин, попросив не расслабляться и продолжить работу над снижением ипотечной ставки.
ИСТОЧНИК KP.RU