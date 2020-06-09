2020-06-09T15:58:24+03:00
Экономика

Греф доложил Путину об исторически низкой ставке по ипотеке

Президент похвалил работу банковской системы в кризис
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Путин провел встречу с главой Сбербанка Грефом. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Путин провел встречу с главой Сбербанка Грефом. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ

Глава Сбербанка Герман Греф стал первым отечественным банкиром, пришедшим на доклад к президенту после окончания самой сложной стадии эпидемии коронавируса. И по итогам этих трех месяцев все получилось лучше, чем прогнозировали специалисты.

- Перед нашими финансовыми учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но вы с этими задачами справляетесь, - оценил работу Путин.

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛ ГРЕФ

- Март, апрель, май стали самыми тяжелыми месяцами за весь период работы в банке. Сбербанк примерно на 25 процентов снизил объем чистой прибыли.

- Ожидается, что российская экономика в целом справится с восстановлением после коронавируса лучше, чем европейская, чем американская.

- Средняя ставка по ипотеке без государственной поддержки сейчас составляет 7,7%. А ставка по ипотеке в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке, является исторически низкой.

- Ситуация с экономической активностью в России в июне складывается лучше ожиданий.

- Сбербанк реструктурировал физическим лицам кредитов на сумму около 1 триллиона рублей.

КОНСЕРВАТИВНАЯ РАБОТА

- Это такая очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы и основных финансовых учреждений, - похвалил работу банкиров в кризис Путин, попросив не расслабляться и продолжить работу над снижением ипотечной ставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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